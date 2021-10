Lost in Random fête Halloween avec une comédie musicale

Sorti le mois dernier, Lost in Random est pour rappel le dernier jeu en date de Zoink Games, auteur de Stick It To The Man, Fe et Flipping Death. Le titre suit Paire et Décisse dans les royaumes d'Aléa afin d'affronter la Reine maléfique et ses sbires pour retrouver Impaire, sœur de l'héroïne.

Le jeu s'inspire des films de Tim Burton avec son univers lugubre et mignon à la fois, les développeurs ont donc décidé de célébrer Halloween à la manière de L'Étrange Noël de monsieur Jack (réalisé par Henry Selick, mais conçu par Tim Burton de A à Z). Vous pouvez donc retrouver une petite chanson composée par Blake Robinson mettant en scène les étranges habitants d'Aléa.

Lost in Random est disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, uniquement au format numérique. Vous pouvez acheter le jeu à 23,98 € sur Amazon.