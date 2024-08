Prince of Persia: The Lost Crown, une date de sortie et un prix riquiqui pour le DLC Mask of Darkness

Comme annoncé en juin, c'est ce jeudi qu'est sorti sur Steam Prince of Persia: The Lost Crown, qui est par ailleurs compatible avec le Steam Deck et ne coûte que 23,99 € jusqu'au 22 août pour son lancement. Ubisoft en a profité pour nous donner des nouvelles sur son site du dernier contenu prévu de sa roadmap post-lancement, dont les ajouts avaient débuté en mars avec La Voie du Guerrier, suivi en mai par l'Attaque de Boss et donc en juin par les Épreuves divines. Nous avions alors eu droit à un teasing du DLC narratif Mask of Darkness prévu pour septembre, sans plus de précision. L'éditeur a fait le point à ce sujet.

La date de sortie de ce contenu narratif Mask of Darkness est fixée au mardi 17 septembre 2024 pour l'ensemble des versions du jeu, qui devrait plonger Sargon dans un nouveau monde encore plus sombre à explorer. Il faudra bien payer pour se le procurer, mais seulement 4,99 €.

À la même date, une Complete Edition va aussi être commercialisée, qui inclura donc le jeu de base avec toutes ses mises à jour et ce DLC, une amulette baptisée Prosperity Bird, un guide numérique et quatre tenues bonus. Parmi ces dernières, deux seront inspirées par Prince of Persia : Les Deux Royaumes, une par L'Âme du guerrier et la dernière sera celle des Immortels. Un pack pour mettre à jour le jeu vers cette Édition Complète sera proposé si vous souhaitez obtenir tous ces bonus. Les abonnés à Ubisoft+ Premium en bénéficieront automatiquement.

Pour rappel, Prince of Persia: The Lost Crown est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC (Ubisoft Store, Epic Games Store, Steam) et Amazon Luna. Vous pouvez l'acheter à partir de 27,99 € sur Amazon.

Lire aussi : TEST Prince of Persia: The Lost Crown, tout vient à temps à qui sait attendre