Lost Soul Aside prend enfin rendez-vous avec son destin et date sa sortie

Cela fait maintenant des années que nous attendons le prometteur Action-RPG Lost Soul Aside d'UltiZero Games. Édité par Sony Interactive Entertainment dans le cadre du China Hero Project, ce jeu PS5 et PC nous avait donné de ses nouvelles avant les fêtes avec un peu de gameplay et surtout une nouvelle période de sortie, 2025. À la suite de l'annonce d'un PlayStation State of Play pour ce mercredi soir, le compte Twitter / X officiel l'a partagé et a ensuite posté un message sans équivoque :

La réponse est « oui ».

Sans surprise, il a donc fait une apparition, de même que son créateur, le tout avec une nouvelle bande-annonce et la révélation de sa date de sortie.

Lost Soul Aside sera donc disponible le 30 mai sur PS5 et PC ! Il faudra toutefois se contenter du dématérialisé, dommage alors qu'un titre comme Stellar Blade a lui eu droit à une version physique l'an dernier. Notez qu'il ne sera pas possible de le précommander avant le 19 février, à 10h00 sur le PlayStation Store et à 17h00 via Steam et l'Epic Games Store.

Bonus de précommande La tenue originale de Kaser datant de la toute première présentation du jeu, un retour nostalgique aux sources.

Un pack de monnaie virtuelle pour bien débuter votre aventure.

Un ensemble de potions de soin, idéal pour les premiers combats corsés du jeu. Édition Standard - 69,99 € Le jeu Lost Soul Aside. Édition Deluxe numérique - 79,99 € Le jeu Lost Soul Aside.

Une apparence dorée pour Arena.

Trois skins de fragment d'arme uniques.

Deux accessoires qui vous aideront dans votre aventure.

Une bande originale numérique.

Un artbook numérique.

La vidéo du jour met en scène des phases de gameplay effréné dans une variété de décors, puisque comme le dit si bien Arena, lui et Kaser vont voyager à travers les mondes, ce qui les opposera tout naturellement à un riche casting d'ennemis en tout genre. Les quelques bribes de scénario ont de quoi intriguer, tandis que les fans d'action ont eu de quoi se délecter.

Sur le PlayStation Blog, Yang Bing a présenté son projet comme il se doit si jamais vous le découvrez à présent.

L'attente touche à sa fin ! Je m'appelle Yang Bing et je suis le créateur de Lost Soul Aside. J'ai l'immense plaisir de vous annoncer que notre jeu de rôle et d'action sortira officiellement sur PlayStation 5 et PC le 30 mai 2025 ! Ce qui était à l'origine mon rêve (j'ai travaillé seul devant mon ordinateur pendant des nuits entières) est désormais une grande aventure aux graphismes époustouflants et aux combats intenses. Laissez-moi vous présenter les coulisses de ce jeu, le fruit de notre dur labeur. Que vous soyez intéressés par les combats stylisés ou l'histoire poignante, vous ne serez pas déçus. C'est parti ! Un monde vivant La création de Lost Soul Aside revenait un peu à peindre sur une toile de science-fiction/fantasy. Vous y découvrirez des terres vivantes : des plaines ensoleillées, de mystérieuses ruines antiques et des dimensions alternatives débordantes d'énergie. Au-delà de sa beauté, ce monde regorge de secrets, de monstres et d'évènements imprévisibles qui sauront satisfaire votre curiosité. Mais parlons maintenant de l'élément au cœur de cette expérience : les combats. Des combats dynamiques Mon objectif était simple : je voulais que les combats soient fluides, rapides et stylés pour que le joueur en veuille toujours plus. L'arme métamorphe de Kaser s'adapte à votre style de combat. Vous aimez les attaques précises à l'épée ? Les attaques à distance dévastatrices ? Ou alors vous préférez être hyperrapide ? Quel que soit votre style de prédilection, vous trouverez votre bonheur parmi de nombreux types d'arme. La conception des combats de boss figure parmi les moments les plus importants du développement du jeu. L'affrontement avec un dragon gigantesque est probablement mon passage préféré. Il vous force à enchaîner les esquives aériennes et les parades parfaites tout en attaquant sans relâche. C'est un spectacle de toute beauté qui vous donne l'impression de participer à un film d'action épique. Au-delà de leur côté spectaculaire, les combats proposent également une certaine profondeur aux joueurs qui aiment essayer différentes approches. Vous pouvez personnaliser votre équipement, enchaîner des combos synergiques et mettre en place des tactiques poussées avec Arena, l'espèce de dragon qui accompagne Kaser. Les capacités de ce dernier ne s'arrêtent pas au simple soutien ; elles peuvent être décisives et changer le cours d'un affrontement si elles sont utilisées intelligemment. Qu'il s'agisse de battre des ennemis communs ou de livrer une véritable bataille, chaque combat de Lost Soul Aside est conçu pour vous pousser dans vos retranchements, pour vous forcer à utiliser tous les atouts dont vous disposez tout en récompensant la créativité et la précision. Une histoire qui m'est chère Les combats sont certes importants, mais Lost Soul Aside raconte aussi une histoire : celle de Kaser, un homme en quête de rédemption. Alors qu'il découvre la vérité sur Arena et le pouvoir qu'ils partagent, le joueur devra faire face à de nombreux défis et conflits aux enjeux importants. Le scénario cherche à vous faire vivre des moments mémorables, surprenants, sans pour autant éclipser le gameplay. Et, bien sûr, il y a des scènes tragiques, car tout le monde aime les moments forts en émotions. Un jeu créé pour la PlayStation Lost Soul Aside a été créé pour la PlayStation, car cette plateforme permet de nombreux avantages : Des transitions ultrarapides : grâce au SSD de la PS5, vous passerez de l'exploration aux combats avec une fluidité parfaite.

: grâce au SSD de la PS5, vous passerez de l'exploration aux combats avec une fluidité parfaite. La magie de la manette DualSense : ressentez chaque coup de lame grâce aux gâchettes adaptatives et au retour haptique.

: ressentez chaque coup de lame grâce aux gâchettes adaptatives et au retour haptique. Un affichage en 4K : le monde paraît plus vivant que jamais grâce aux éclairages dynamiques illuminant des environnements réalisés avec soin. Les joueurs sur PC n'ont cependant pas de souci à se faire, car le jeu est parfaitement optimisé pour offrir une expérience fluide en préservant tous les éléments centraux du gameplay. Cette aventure a été incroyable et je suis impatient de vous voir découvrir l'univers de Kaser et d'Arena. Merci encore à tous pour votre soutien pendant les hauts et les bas du développement. Vous allez bientôt pouvoir plonger dans le monde de Lost Soul Aside. En attendant, bon jeu !

L'une des inspirations de Lost Soul Aside, Final Fantasy XV, est vendue 28,72 € sur Amazon dans sa Royal Edition.