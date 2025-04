Lost Soul Aside : un lourd report annoncé pour l'Action-RPG

Après de très nombreuses années d'attente, nous pensions enfin voir le bout du tunnel en ce qui concerne le lancement de Lost Soul Aside, un Action-RPG très prometteur signé UltiZero Games et qui bénéficie du soutien de Sony Interactive Entertainment pour son édition. Lors du dernier State of Play en date, il avait enfin été daté au 30 mai sur PS5 et PC (Epic Games Store et Steam), avec en prime la confirmation quelques jours plus tard qu'une édition physique viendrait contenter les collectionneurs et joueurs soucieux de la préservation des jeux vidéo. À un mois de l'échéance, nous l'avions complètement oublié puisqu'aucune mise en avant n'a été effectuée. Eh bien, sachez que ce n'était sans doute pas anodin puisque sa date de sortie vient d'être repoussée de plusieurs mois...

C'est au détour d'un post sur Steam que l'annonce a été effectuée et peut aussi être constatée via le PlayStation Store. Désormais, Lost Soul Aside est attendu le 29 août 2025. La raison officiellement évoquée concerne pour ne pas changer la qualité de l'expérience, en espérant que cela n'augure pas d'un autre report à l'avenir.

Ces trois mois de décalage vont le faire éviter une période bien chargée puisque la Switch 2 sortira quelques jours plus tard, tandis qu'Elden Ring Nightreign est lui toujours attendu le 30 mai. Même si la fin des grandes vacances ne sera pas calme cette année puisque tout le monde cherche à éviter octobre et novembre comme la peste, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater et Kirby et le monde oublié + Le pays des étoiles filantes ne jouent pas trop dans la même cour.

Chers fans,

Nous sommes sincèrement reconnaissants des retours positifs des joueurs du monde entier depuis l'annonce de Lost Soul Aside. Nous restons déterminés à offrir une expérience de jeu de haute qualité. Pour répondre aux standards qu'Ultizero Games s'est fixés, nous allons consacrer un peu plus de temps au perfectionnement du jeu. La sortie de Lost Soul Aside est désormais prévue pour le 29 août 2025. Nous tenons à remercier chaleureusement nos fans qui attendent avec impatience sa sortie. Yang Bing

Directeur du jeu et CEO, Ultizero Games

Vous pouvez toujours précommander Lost Soul Aside, affiché au prix de 59,99 € sur Amazon, Cdiscount et à la Fnac avec 10 € offerts sur votre compte fidélité.