Journey : une version Steam annoncée et déjà datée

Journey n'est plus tout jeune, il est sorti à l'origine sur PlayStation 3 en 2012, et thatgamecompany a conçu un portage sur PS4 en 2015 pour toucher un nouveau public. Après des années d'attente, le titre a débarqué sur ordinateurs en 2019, mais uniquement sur l'Epic Games Store.

Mais comme souvent avec la plateforme d'Epic Games, cette exclusivité n'était que temporaire, et comme l'annonce Annapurna Interactive, Journey va prochainement arriver sur Steam. Sa date de sortie est fixée au 11 juin 2020 sur la plateforme de Valve, soit un poil plus d'un an après son lancement sur l'Epic Games Store. La page du jeu est déjà en ligne, pour l'ajouter à votre liste de souhaits et ne pas louper sa sortie sur Steam.

Pour rappel, Journey a également eu droit à un portage surprise sur une plateforme un peu plus atypique l'année dernière, le titre est en effet disponible sur iOS.

