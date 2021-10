Ashwalkers: A Survival Journey annoncé sur Switch avec une période de sortie et une version physique

En avril dernier sortait sur PC Ashwalkers: A Survival Journey, un jeu de survie et de simulation narratif non linéaire avec une trentaine de fins différentes. Le titre est développé par Nameless XIII, studio cofondé par Hervé Bonin, co-créateur de Life is Strange. Si vous n'avez pas d'ordinateur, bonne nouvelle, le jeu va sortir sur Switch.

L'éditeur Dear Villagers et Nameless XIII viennent d'annoncer la bonne nouvelle en vidéo, précisant qu'Ashwalkers: A Survival Journey sera disponible dans le courant du premier trimestre 2022 sur la console de Nintendo. Le titre sera disponible sur l'eShop évidemment, mais également en version physique, dans une Survivor Edition distribuée par Meridiem Games. Les acheteurs retrouveront une boîte avec un design inédit, un artbook et des autocollants. Hervé Bonin déclare :

Je suis très heureux de faire découvrir Ashwalkers à un tout nouveau public. C'est une histoire personnelle et intime ce qui la rend parfaite pour y jouer sur une console portable.

Pour une date de sortie précise d'Ashwalkers: A Survival Journey Switch, il faudra patienter