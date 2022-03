Ashwalkers: A Survival Journey se lance sur Switch avec une bande-annonce et une Survivor's Edition

Cendres: A Survival Journey, renommé par la suite Ashwalkers: A Survival Journey pour toucher un public plus international, est déjà disponible sur PC depuis l'année dernière, mais Nameless XIII planche depuis des mois sur un portage pour Nintendo Switch. Il est enfin disponible, alors place à la bande-annonce de lancement :

Ashwalkers: A Survival Journey nous plonge pour rappel dans un monde post-apocalyptique où les joueurs doivent prendre des décisions cruciales pour survivre, débouchant sur plus de 30 fins différentes, comme le précise Hervé Bonin, fondateur de Nameless XIII :

Ashwalkers offre un regard neuf sur le monde post-apocalypse, mettant les joueurs face à des dilemmes éthiques complexes alors qu'ils bravent ce futur désolé prédit par la pénurie. Grâce à ses parties rapides et ses multiples fins, Ashwalkers offre une rejouabilité sans précédent, parfait pour la Switch, où l'on peut se plonger dans son univers mélancolique tout en étant en déplacement.

En plus d'être disponible sur l'eShop, Ashwalkers: A Survival Journey a droit à une édition physique grâce à Microids Distribution France et Meridiem Games. Les joueurs peuvent ainsi opter pour une Survivor's Edition qui inclut « un fourreau spécial, un artbook, et une planche de stickers des personnages du jeu ». Vous pouvez l'acheter à 29,99 € sur Amazon.