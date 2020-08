Cendres: A Survival Journey, un jeu post-apocalyptique avec 34 fins différentes annoncé sur PC

Certains éditeurs profitent de la gamescom 2020 pour dévoiler de nouvelles productions sympathiques. C'est le cas de Dear Villagers qui a annoncé la venue de Cendres: A Survival Journey sur PC. Qu'est-ce concrètement ? Un « simulateur de survie narratif non linéaire ». Mais pour mieux nous donner une idée de cet univers, une bande-annonce, des images (visibles dans notre galerie en page deux), et des détails sont partagés.

Ainsi, la firme stipule :

Créé par Nameless XIII, le nouveau studio de Hervé Bonin, cofondateur de Dontnod (Life is Strange). Bravez les plus sombres recoins de votre humanité et découvrez ce qui s'y cache.

L'histoire non linéaire confronte les joueurs à des dilemmes moraux complexes demandant des choix importants.

Caractéristiques

Découvrez l'impact de vos choix sur une histoire non linéaire.

Empruntez différentes routes menant à 34 fins différentes.

Gérez les ressources du groupe, ainsi que sa santé physique et mentale.

Apprenez à connaître le groupe en voyant leurs relations évoluer.

Voyagez et découvrez ce monde détruit par une apocalypse volcanique

Récoltez des ressources et fabriquez de l'équipement.

Découvrez un nouvel embranchement à chaque partie (environ 2 heures par tentative réussie), avec 34 fins possibles.

Gestion de la santé physique et mentale:

Gérez la nourriture, l'équipement et les médicaments du groupe, que vous devrez également protéger de la folie et du désespoir. Arpentez les terres sauvages pour récolter des ressources vitales et garder votre groupe en vie.

Des personnages complexes:

En explorant la fin du monde, découvrez les interactions, relations intimes et tensions qui émergent entre Petra, la brave capitaine du groupe, Sinh, le combattant pragmatique, Kali, la jeune érudite optimiste, et Nadir, l'éclaireur prudent.

Un futur désolé: