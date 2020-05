Journey to the Savage Planet : surprise, la version Switch officialisée et lancée en vidéo

En début d'année sortait sur PC, PS4 et Xbox One Journey to the Savage Planet, un jeu de tir et d'aventure développé par Typhoon Studios, fondé par Alex Hutchinson (Assassin's Creed III et Far Cry 4). Depuis quelques semaines, une possible version Switch fait parler d'elle, et elle existe vraiment. Elle est même disponible dès aujourd'hui sur l'eShop.

Sans crier gare, 505 Games et Typhoon Studios viennent donc de lancer sur Nintendo Switch Journey to the Savage Planet, accompagné d'une petite bande-annonce colorée rassemblant quelques avis positifs de la presse spécialisée. Difficile cependant de croire que les images montrées viennent bien de la version Switch, mais ne boudons pas notre plaisir, le titre vaut le détour pour sa direction artistique et son écriture très drôle. C'est d'ailleurs ce côté décalé qui est au cœur d'une série d'images, à retrouver sur la seconde page.

Journey to the Savage Planet devrait débarquer de manière imminente sur l'eShop des Switch françaises, mais si vous comptez plutôt opter pour une version physique, il faudra patienter, une édition en boîte sera lancée le 25 juin prochain en Europe et en Amérique du Nord.

