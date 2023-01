Journey to the Savage Planet arrive bientôt sur PS5 et Xbox Series X et S dans une édition Employé du mois

Tout comme de nombreux jeux, Journey To The Savage Planet vient de disparaître de Stadia (il était de toute façon buggué), le service de Google a récemment fermé ses portes, mais le titre l'a échappé belle. Il a été développé par Typhoon Studios, racheté par Stadia Games & Entertainment, qui n'opère donc plus, mais d'anciens développeurs ont fondé Raccoon Logic et récupéré la licence. Ouf.

Toujours édité par 505 Games, Journey to the Savage Planet va revenir sur le devant de la scène le mois prochain dans une édition Employé du mois sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Elle inclura le jeu de base, mais également les mises à jour publiées depuis la sortie et même le DLC Hot Garbage. Les consoles de dernières générations pourront afficher une image jusqu'en 4K native ou upscalée avec des modes Performance ou Graphique. Et si vous avez déjà le jeu sur PS4 ou Xbox One, la mise à jour vers cette édition Employé du mois sera gratuite. Alex Hutchinson, directeur créatif de Raccoon Logic, commente :

Nous avons traversé une acquisition, nous avons été licenciés, nous avons créé une nouvelle société et racheté la propriété intellectuelle du jeu, et d'une manière ou d'une autre, l'édition Employé du mois de notre jeu farfelu arrive enfin sur les consoles nouvelles générations. Nous remercions tous ceux qui nous ont soutenus, en particulier vous, très cher employé. Peu importe qui vous êtes, s’il y a bien une chose de sûre, c’est que vous êtes notre préféré.

Journey to the Savage Planet: Édition Employé du mois sera disponible à partir du 14 février 2023, contre 29,99 € si vous n'avez pas déjà le jeu de base. Il est sinon déjà disponible au même prix sur Amazon dès maintenant.