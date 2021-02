Journey To The Savage Planet est buggué sur Stadia, et il n'y a plus personne pour le corriger

Au début du mois, Google annonçait l'arrêt du développement de ses jeux first party, et donc le licenciement de nombreux développeurs. Mais ce coup de massue pose encore davantage de problèmes, notamment concernant Journey To The Savage Planet, développé par Typhoon Studios et dont la version Stadia est bugguée.

Comme le rapporte un internaute sur Reddit, le jeu freeze au démarrage, et d'autres joueurs soulignent des ralentissements et crashs. Un simple patch devrait suffire à corriger le bug, mais comme le raconte lordubuntu sur Reddit, il n'y a plus personne à la barre pour le développement de Journey To The Savage Planet. L'internaute a contacté Google, qui l'a alors redirigé vers 505 Games, éditeur du jeu, mais ce dernier affirme que le code source du titre appartient à Stadia Games & Entertainment. Car oui, Google a racheté Typhoon Games, développeur du jeu, 505 Games ne peut donc rien faire. Et comme Google a licencié la plupart des développeurs de SG&E (et donc de Typhoon Games), plus personne n'est là pour patcher le jeu...

La confusion est totale chez Stadia, et en attendant, Journey to the Savage Planet reste injouable pour de nombreux joueurs. Pour rappel, la firme a refait parler d'elle tout récemment avec la fuite d'un e-mail interne de Phil Harrison, qui mentait ouvertement aux employés de Stadia Games & Entertainment.