Onimusha: Way of the Sword dévoile déjà sa durée de vie, quid de la difficulté ?

Lors de la cérémonie des Game Awards 2024, Capcom a dévoilé Onimusha: Way of the Sword, nouvel opus de sa franchise de jeux d'action, au placard depuis près de 20 ans. Un titre déjà très attendu par les fans, mais qui n'arrivera pas avant l'année prochaine. Cela n'empêche pas les développeurs de dévoiler quelques informations.

Le directeur du jeu Satoru Nihei et le producteur Akihito Kadowaki se sont entretenus récemment avec Famitsu pour évoquer Onimusha: Way of the Sword. Les deux hommes reviennent longuement sur le personnage de Miyamoto Musashi, une véritable figure de l'histoire japonaise, qui aura ici les traits de Toshirō Mifune, un acteur nippon l'ayant incarné plusieurs fois au cinéma et qui nous a quittés en 1997. Akihito Kadowaki se garde d'ailleurs bien de dire si son rival Sasaki Kojiro sera présent dans le jeu.

Les deux membres de Capcom dévoilent d'autres détails intéressants, notamment sur la difficulté. Les développeurs veulent toucher le plus vaste public, Onimusha: Way of the Sword ne devrait pas être trop difficile, mais les boss ne devraient pas être trop simples non plus, des ajustements sur la difficulté sont faits régulièrement, mais aucun mode de difficulté n'est prévu pour le moment. Le jeu devrait être particulièrement violent, avec des effusions de sang et même des démembrements, l'objectif est de créer « une sensation de tranchage satisfaisante », Capcom s'attend à une classification CERO Z, pour les jeux réservés aux adultes (l'équivalent du PEGI 18 chez nous).

Akihito Kadowaki affirme qu'« il faudra donc probablement environ 20 heures » pour terminer Onimusha: Way of the Sword. Le titre ne sera bien sûr pas un monde ouvert avec une énorme durée de vie comme Monster Hunter Wilds, dernier carton de Capcom, c'est plutôt dans la lignée d'Onimusha: Dawn of Dreams, dernier opus majeur de la franchise sorti en 2006 sur PS2.

Satoru Nihei et Akihito Kadowaki rappellent enfin qu'Onimusha: Way of the Sword sortira en fin d'année 2026, les deux hommes auront l'occasion de dévoiler de nouvelles informations d'ici le lancement. Les fans vont pouvoir patienter avec le remaster d'Onimusha 2: Samurai's Destiny, dont la date de sortie est fixée au 23 mai 2025 sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Vous pouvez déjà le précommander à 26,99 € sur Gamesplanet.