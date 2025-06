Palworld s'offre une superbe bande-annonce animée pour dater la mise à jour Tides of Terraria, qui arrive très vite !

En fin d'année dernière, Pocketpair annonçait une collaboration pour le moins surprenante avec Terraria, jeu dont le succès n'est clairement plus à démontrer avec ses plus de 60 millions de copies vendues dans le monde. Un avant-goût avait ensuite été donné aux joueurs de Palworld via l'ajout de l'épée Meowmere. Il aura toutefois fallu attendre le mois de mai pour que la mise à jour Tides of Terraria ne soit davantage teasée par l'intermédiaire de quelques visuels, promettant des Pals et îles supplémentaires. Nous l'attendions au Summer Game Fest Live, sauf que le jeu n'y a pas fait d'apparition. Pour autant, c'est bien dès le début de l'été qu'elle va sortir et nous savons désormais exactement quand.

Ce contenu Palworld: Tides of Terraria vient d'être daté au mercredi 25 juin, soit la semaine prochaine. Si la liste des nouveautés reste toujours nébuleuse, une bande-annonce animée a donc été partagée. L'ambiance colorée invitant à l'exploration avec cette expédition au cœur d'un donjon, où le personnage représentant le joueur découvre une arme provenant de Terraria, laisse vite sa place à quelque chose de plus sinistre avec l'apparition dans le ciel de l'Œil de Cthulhu, bien connu des joueurs du titre de Re-Logic et qui figurait déjà sur une illustration. Mais ce n'est pas tout, car la silhouette du boss final, le Seigneur de la lune, vient clore la vidéo !

Pour terminer, si vous souhaitez vous procurer Palworld, il est actuellement vendu 21,74 € sur Steam et le PlayStation Store, et 29,99 € via le Microsoft Store, en plus d'être présent dans le Game Pass. Vous pouvez vous abonner au PC/Xbox Game Pass Ultimate à partir de 17,99 € pour un mois sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount.

Voir aussi : Aniimo : un jeu free-to-play avec des monstres mignons à collectionner annoncé en vidéo