CINEMA : F1, le film s'offre une bande-annonce à 300 km à l'heure avec Brad Pitt

Après avoir sorti au cinéma l'un des plus gros succès post-COVID, à savoir Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski sera de retour cet été avec un nouveau film qui plongera les spectateurs dans le monde de la Formule 1. Sobrement intitulé F1, le long-métrage s'est offert cette semaine une nouvelle bande-annonce, accompagnant le début de la saison 2025.

F1 mettra en scène Brad Pitt dans le rôle de Sonny Hayes, un ancien pilote de Formule 1 prometteur dans les années 90, reconverti en pilote indépendant après un grave accident. Rappelé par son ancien coéquipier Ruben Cervantes (Javier Bardem), Sonny va devoir l'aider à sauver l'écurie APXGP de la faillite en pilotant aux côtés de Joshua Pearce (Damson Idris), un jeune pilote un peu tête brûlée. « Il découvre alors qu’en Formule 1, son coéquipier est son plus redoutable rival, que le danger est partout, et qu’il peut y laisser sa vie » rajoute la description du film, qui promet des sensations fortes et pas mal de drames. Les mauvaises langues diront qu'il s'agit d'une adaptation libre de la saison 2007 de McLaren avec Fernado Alonso et Lewis Hamilton.

F1 est produit par Jerry Bruckheimer (et Lewis Hamilton), il sera distribué par Apple Original Films en SVoD et par Warner Bros. Pictures au cinéma. Comme les fans de Formule 1 l'ont vu lors des saisons précédentes, une partie du tournage a été réalisée pendant les véritables courses, plusieurs monoplaces étaient équipées de caméras embarquées et, grâce à la magie des effets spéciaux, seront transformées en F1 de APXGP dans le film. L'immersion promet d'être totale, comme le montre déjà la bande-annonce.

F1 sera à découvrir en salles de cinéma le 25 juin 2025, puis à une date inconnue sur Apple TV+. Vous pouvez acheter des produits dérivés Formule 1 sur Amazon, Cdiscount et Fnac.