Wo Long: Fallen Dynasty, 10 minutes de gameplay en 4K pour l'Action-RPG

Team Ninja, connu pour les Ninja Gaiden et plus récemment pour les Nioh, développe actuellement Wo Long: Fallen Dynasty, un jeu de rôle et d'action dévoilé l'été dernier. Édité par Koei Tecmo, le titre reviendra sur l'histoire de la dynastie Han en la revisitant avec des éléments de dark fantasy.

En attendant de découvrir le jeu dans sa version finale dans deux mois, Wo Long: Fallen Dynasty se dévoile un peu plus cette semaine au travers d'une longue vidéo de gameplay en 4K, partagée par IGN. Nous retrouvons notre héros sans nom dans la zone du Mont Tianzhu, où il doit user de son sabre et de son arc pour se défaire de plusieurs monstres plutôt coriaces. Comme les précédents jeux du studio, le gameplay demandera un peu de patience et d'adresse, surtout contre les ennemis les plus imposants.

La date de sortie de Wo Long: Fallen Dynasty, fixée au 3 mars 2023 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, ainsi que dans le Game Pass le jour du lancement. Vous pouvez précommander le jeu à 59,49 € sur Gamesplanet.