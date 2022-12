Wo Long: Fallen Dynasty, créatures démoniaques et guerriers légendaires dans une nouvelle bande-annonce pleine d'action

Le début de l'année 2023 sera marqué par la sortie de Wo Long: Fallen Dynasty, jeu d'action masocore de Team Ninja et Koei Tecmo qui nous plongera dans une version mystique de la Chine des Trois Royaumes où nous y combattrons divers démons et autres créatures mythologiques. Nous avions déjà pu apprécier son gameplay dans un trailer dédié cet été, que les joueurs PS5 et Xbox Series X|S avaient ensuite expérimenté manette en mains grâce à une démo temporaire. Place désormais à une bande-annonce évidemment orientée sur l'action.

La couleur est directement donnée avec un passage mêlant cinématique et gameplay face à un démon simiesque très énervé. D'autres sont visibles, tels qu'une sorte de crocodile ou un sanglier qui rappelle le Kingtusk de Wild Hearts. Mais tous les boss ne seront pas de viles créatures démesurées, puisque nous combattrons aussi des humains à notre taille, ce qui ne les rendra pas moins dangereux, les célèbres guerriers de l'époque que sont Guan Yu, Zhang Fei, Zhao Yun et Lu Bu étant présents.

Wo Long: Fallen Dynasty est attendu le 3 mars 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam), avec une édition numérique Deluxe et quelques bonus de précommande. Il sera directement ajouté au Game Pass, permettant de l'essayer sans se ruiner, et Amazon le propose sinon à 69,99 €.