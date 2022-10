Kerbal Space Program 2 : enfin une date de sortie ferme pour l'Accès Anticipé du jeu d'exploration spatiale, la roadmap dévoilée

D'abord annoncé pour 2020, Kerbal Space Program 2 a régulièrement pris du plomb dans l'aile en étant repoussé à 2021, 2022, puis 2023. Intercept Games a néanmoins réussi à se mettre en ordre pour proposer une première version jouable par le grand public, dont il vient de fixer la date de sortie.

Kerbal Space Program 2 sera ainsi disponible en Accès Anticipé sur PC le 24 février 2023 via Steam, l'Epic Games Store et d'autres plateformes, au prix de 49,99 €. Le jeu de simulation de conquête spatiale décalé recevra ensuite régulièrement des mises à jour de qualité de vie, des correctifs et plus de nouveautés précisées dans une roadmap, jusqu'à sa version finale, qui sera alors portée sur PS5 et Xbox Series X|S. Mais en Early Access, Kerbal Space Program 2 comprendra :

Des pièces personnalisables et une nouvelle technologie de vol spatial : Dans Kerbal Space Program 2, les créations étonnamment inventives qui font la réputation de KSP seront portées à un tout autre niveau. Les joueurs disposeront de plus de 350 pièces nouvelles et améliorées, dont des moteurs, des réservoirs de carburant, des systèmes de pièces procédurales, et bien plus encore. L'interface d'assemblage des véhicules, qui a été remaniée, comprend le tri des pièces et une vue d'ensemble permettant d'effectuer des ajustements précis. Et bien sûr, la nouvelle coloration des pièces vous permet de personnaliser vos créations comme jamais auparavant.

Amélioration de l'accueil des nouveaux joueurs : Kerbal Space Program 2 va créer une toute nouvelle génération d'experts en vols spatiaux qui se retrouveront accidentellement à apprendre les bases de la science des fusées. De nouveaux tutoriels animés, une interface utilisateur améliorée et des interfaces d'assemblage et de vol entièrement remaniées permettent aux joueurs expérimentés et novices de mettre rapidement leur créativité à l'épreuve sans sacrifier le défi du jeu original.

De nouveaux outils pour optimiser votre exploration de l'univers : Outre d'autres nouvelles améliorations massives de l'interface utilisateur/UX, vous pouvez désormais utiliser la distorsion temporelle tout en accélérant et planifier des manœuvres complexes en toute simplicité grâce au nouveau planificateur de manœuvres non impulsives. La nouvelle sphère d'influence, l'iconographie de la carte et les indicateurs d'atmosphère rendent les manœuvres interplanétaires moins aléatoires !

De nouveaux environnements riches à explorer : Des détails, une variété et un réalisme sans précédent font de chaque corps céleste une destination enrichissante. Les nuages, la diffusion atmosphérique et un tout nouveau système de terrain se combinent pour vous couper le souffle, du niveau du sol jusqu'à l'orbite !

En attendant la version commerciale, vous pouvez toujours acheter Kerbal Space Program premier du nom à partir de 39,99 € à la Fnac.



