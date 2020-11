Kerbal Space Program 2 encore repoussé, à 2022 cette fois

Kerbal Space Program 2 avait été dévoilé lors de la gamescom 2019, il devait à l'origine arriver en 2020, mais a été repoussé à l'année fiscale 2021 (du 1er avril 2020 au 31 mars 2021) quelques mois plus tard, avant d'être encore reporté à la fin d'année 2021, soit dans un an. Et finalement, il faudra encore attendre encore plus longtemps.

Lors de son dernier bilan financier, Take-Two Interactive, maison-mère de l'éditeur Private Division, a ainsi annoncé que Kerbal Space Program 2 est repoussé à l'année fiscale 2023, soit entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023. Le directeur créatif d'Intercept Games, Nate Simpson, a ensuite partagé un communiqué sur le site officiel du jeu, afin d'expliquer ce nouveau report, et affiner la période de sortie du titre :

Je vais déchirer le pansement rapidement : Kerbal Space Program 2 sortira en 2022 au lieu de l'automne 2021. Je sais que c'est frustrant, d'autant plus que ce n'est pas la première fois que nous ajustons notre calendrier.

Nous savions que nous relevions un immense défi technique et créatif lorsque nous avons lancé ce projet. Nous avons entendu maintes et maintes fois de la part de cette communauté que la qualité est primordiale et nous ressentons la même chose. Il ne suffit pas de fournir un tas de nouvelles fonctionnalités - ces fonctionnalités doivent être tissées ensemble dans un ensemble stable et poli. Nous créons une base fiable sur laquelle les joueurs et les moddeurs peuvent s'appuyer pendant une décennie ou plus. Cela implique de résoudre des problèmes qui n'ont jamais été résolus auparavant, et cela prend du temps.

Nous avons une équipe de personnes talentueuses qui examinent tous les défis sous tous les angles, et parce que j'ai la chance d'obtenir une place au premier rang, je peux voir les énormes progrès que nous faisons. Cela nous tue de devoir garder ça pour nous jusqu'à la sortie du jeu. Nous ne pouvons pas exprimer à quel point nous sommes impatients d'avoir toutes vos réactions et découvertes ce jour-là.

En attendant, nous continuerons à publier des images sympas ici pour vous donner un avant-goût de ce qui vous attend. Nous continuerons également à publier des vidéos de présentation et des journaux de développeurs qui approfondissent davantage les domaines spécifiques du jeu, et espérons que ceux-ci aideront 2021 à passer un peu plus vite. Restez à l'écoute pour un nouveau journal de développement à venir, ainsi qu'une nouvelle vidéo de présentation cet hiver.

Merci comme toujours de partager notre engagement à rendre KSP2 aussi formidable que nous savons qu'il le sera.