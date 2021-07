FIFA 22 : Kylian Mbappé encore sur des jaquettes étonnantes et un rendez-vous pour une première présentation

En attendant la présentation en bonne et due forme de FIFA 22, prochain jeu de football d'Electronic Arts, le studio partage dès aujourd'hui la jaquette. Chaque année, les joueurs attendent de savoir quel sportif sera à l'honneur, mais pour cette fois, EA Sports fait du recyclage et refait appel à Kylian Mbappé.

Le joueur de l'Équipe de France et du Paris Saint-Germain trônera en effet une nouvelle fois sur la jaquette d'un jeu FIFA, et les trois visuels principaux qui se retrouveront sur les différentes éditions de FIFA 22 sont déjà à admirer ci-dessus. Kylian Mbappé est plus souriant et confiant que jamais, pour un rendu qui risque encore de faire parler de lui, la jaquette de FIFA 21 avait pour rappel rapidement été parodiée. EA Sports vante aux passages les mérites du joueur du PSG, évoquant « son engagement positif sur le rayonnement du football moderne » et rappelle que rares sont les joueurs à avoir droit à leur photo sur deux jaquettes FIFA de suite, il rejoint ainsi Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans cette catégorie. Kylian Mbappé commente quant à lui :

Être deux années d'affilée sur la cover de FIFA est incroyable. J'ai une relation très spéciale avec le jeu et j'ai hâte d'en profiter avec vous tous.

Nous ne savons pas encore grand-chose de FIFA 22, EA Sports parlera son titre lors de l'EA Play 2021, mais nous avons déjà rendez-vous ce dimanche 11 juillet, à 17h30, pour une première présentation du jeu de sport. Vous pouvez retrouver FIFA 21 à 19,99 € sur Amazon.