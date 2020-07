FIFA 21 : en maillot du PSG ou en jogging, la star de la jaquette, c'est Kylian Mbappé !

Ce n'est que demain que nous découvrirons la première véritable de bande-annonce de FIFA 21. À cette occasion, Electronic Arts pourrait enfin évoquer les versions à destination des consoles actuelles et les nouveautés prévues, en attendant les éditions next-gen et leurs innovations graphiques.

L'éditeur a cependant une annonce à faire dès aujourd'hui avec les jaquettes officielles et l'unique star qui trône sur elles. Que ce soit sur l'édition standard, l'Ultimate ou la Champions, c'est notre Kylian Mbappé national qui y figure ! Le jeune joueur apparaît avec le nouveau maillot 2020/2021 du PSG tout juste officialisé, en déclinaison domicile ou extérieur, mais sur la pochette de l'édition Ultimate, c'est carrément en jogging qu'il est représenté ! Nous vous laisserons le choix de juger le résultat. L'histoire ne dit pas encore si les jaquettes seront identiques sur PS5 et Xbox Series X, mais rien n'indique le contraire pour le moment.

Kylian Mbappé commente : « Être sur la couverture de FIFA, c'est un rêve qui se réalise. De mon passage de Bondy à Clairefontaine et à ma victoire en Coupe du Monde, c'est encore une grande étape. Je joue à FIFA depuis que je suis petit et je suis flatté de représenter une nouvelle génération de footballeurs et de rejoindre d'autres grands footballeurs avec qui je partage cet honneur. »

Cam Weber, EVP et GM d'EA SPORTS, ajoute : « Comme la franchise FIFA a mis l'accent sur la nouvelle génération de joueurs, nous avons conscience que l'athlète en couverture doit véhiculer à la fois le futur de notre jeu et le futur du football dans son ensemble. Kylian représente tout ce que nous cherchons à apporter dans cette nouvelle expérience cette année, que ce soit via son engagement pour faire avancer la culture du football, ses collaborations sur les réseaux ou encore son implication totale pour amener son jeu encore au plus haut niveau. Nous sommes excités de nous associer avec Kylian pour faire avancer le sport le plus populaire au monde. »