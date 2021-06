Electronic Arts : 780 Go de données volées par des hackers, dont le code source de FIFA 21 et du Frostbite Engine

Voilà une affaire dont Electronic Arts se serait bien passé. Comme le rapporte VICE via sa branche Motherboard, qui a pu visionner les messages de hackers sur des forums privés, un groupe de pirates informatiques a volé un total de 780 Go de données sur les serveurs de l'éditeur, dont le code source de FIFA 21 et du Frostbite Engine, qui fait tourner une bonne partie des jeux récents de l'entreprise. Et il ne s'agit pas de paroles en l'air, car EA a confirmé au magazine que le vol avait bien eu lieu.

Le larcin comprend également des kits de développements, des données sur les infrastructures informatiques utilisées chez EA et plus encore. Les hackers chercheraient d'ailleurs à vendre tout ou partie de ces informations aux plus offrants, certaines personnes malhonnêtes pouvant éventuellement détourner ce code pour d'autres piratages ou des logiciels de triche par exemple. Electronic Arts a déclaré être en train d'enquêter sur le sujet, en assurant qu'aucune information personnelle de joueur n'aurait été consultée.

Nous enquêtons sur un récent incident d'intrusion dans notre réseau où une quantité limitée de code source de jeu et d'outils associés a été volée. Aucune donnée de joueur n'a été consultée, et nous n'avons aucune raison de croire qu'il existe un risque pour la vie privée des joueurs. Suite à l'incident, nous avons déjà apporté des améliorations en matière de sécurité et ne nous attendons pas à un impact sur nos jeux ou nos activités. Nous travaillons activement avec des responsables de l'application des lois et d'autres experts dans le cadre de cette enquête criminelle en cours.

L'éditeur relativise l'affaire, comme souvent dans ce genre de cas, et en l'absence de davantage de détails, nous ne pouvons que le croire sur parole.

Lire aussi : CD Projekt victime d'une cyberattaque : le code source de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 volé, la demande de rançon dévoilée