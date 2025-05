Electronic Arts : après l'annulation de Black Panther, quid de son partenariat avec Marvel Games ?

Ces derniers jours, nous avons appris l'annulation du jeu Black Panther de Cliffhanger Games et la fermeture de ce dernier dans la foulée. Au final, les raisons de ce désastre ne sont pas entièrement dues à Electronic Arts, comme nous l'avons vu dans un article dédié. Forcément, une telle annonce a été source d'inquiétude par rapport au projet Iron Man de Motive Studio qui avait été dévoilé fin 2022 et dont nous n'avons là encore toujours rien vu. Et plus que ça, cela posait une interrogation quant à l'accord entre l'éditeur et Marvel Games. En effet, en parallèle de l'officialisation de ce dernier titre, nous avions appris que trois jeux mettant en scène des personnages des comics étaient prévus, sans que ne soit précisée de fenêtres de sortie. Qu'en est-il à présent ?

Eh bien, c'est par le biais d'IGN que plusieurs déclarations ont été effectuées, à commencer par la suivante :

Notre partenariat avec Marvel reste solide et notre collaboration multi-titres à long terme se poursuit. Laura Miele, présidente d'EA Entertainment

Un porte-parole de Marvel Games a de son côté précisé :

La collaboration multi-titres et durable entre Marvel Games et EA, une collaboration créative axée sur la narration originale avec divers personnages Marvel emblématiques, reste solide. Le développement de nos titres consoles et PC, à commencer par Iron Man, est menée par Motive Studio.

Quant à la nature de l'accord, elle n'a pas bougé et ce sont donc toujours trois jeux qui doivent voir le jour à l'avenir du côté d'EA, de quoi questionner la décision d'avoir annulé le projet Black Panther qui avait au moins le mérite de savoir où il allait, sans parler des sommes déjà investis. Si seul Motive Studio s'occupe de l'initiative, il ne faudra sans doute pas être pressé, mais nous voyons mal qui d'autre pourrait s'en charger désormais.

Plus largement, nous attendons actuellement le Marvel's Wolverine d'Insomniac Games, dont rien de concret n'a été montré depuis son annonce en septembre 2021 (en mettant les leaks de côté) ; Marvel 1943: Rise of Hydra chez Skydance Games ; Marvel's Blade par les Français d'Arkane Lyon et dans une moindre mesure le beat'em up Marvel Cosmic Invasion de Tribute Games et Dotemu. Il y aura donc de quoi faire ces prochaines années.

