Black Panther : un nouveau jeu vidéo Marvel par Electronic Arts officialisé !

Marvel's Avengers, Marvel's Guardians of the Galaxy, Marvel's Midnight Suns et prochainement Marvel's Wolverine et Marvel's Spider-Man 2 : les jeux vidéo autour des super-héros ne manquent pas en ce moment. Electronic Arts va aussi collaborer avec Marvel Games avec un jeu Iron Man développé par Motive Studios et d'autres projets du genre avec des histoires originales : la rumeur voulait que l'éditeur planche aussi sur un jeu Black Panther et elle était dans le juste.

C'est sans chichi qu'Electronic Arts a révélé que, oui, il travaille bien sur un jeu solo d'action et d'aventure autour du protecteur du Wakanda, se déroulant dans « un monde vaste et réactif ». En l'absence de scénario plus développé, nous ne savons pas encore si ce sera T'Challa ou un autre dans le costume. Le développement sera assuré par Cliffhanger Games, la toute nouvelle équipe basée à Seattle et dirigée par Kevin Stephens, ancien de Monolith Productions qui s'est déjà entouré de vétérans ayant travaillé sur La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor, Halo Infinite, God of War, Call of Duty et plus encore.

« Nous nous engageons à offrir aux fans une expérience définitive et authentique de Black Panther, en leur donnant plus de pouvoir et de contrôle sur leur récit qu’ils n’en ont jamais connu dans un jeu vidéo axé sur l’histoire. Wakanda est un riche jeu de super-héros sandbox, et notre mission est de développer un monde épique pour les joueurs qui aiment Black Panther et veulent explorer le monde de Wakanda autant que nous », a déclaré Kevin Stephens. « C’est une occasion incroyablement rare de bâtir une nouvelle équipe autour des valeurs de diversité, de collaboration et d’autonomisation. Nous voulons que notre jeu permette aux joueurs de ressentir ce que c’est que d’être digne du costume de Black Panther de manière unique, axée sur l’histoire, et nous voulons que Cliffhanger Games donne à tous les membres de notre équipe les moyens de collaborer pour donner vie à ce monde incroyable. »

Ce jeu Black Panther n'a encore ni titre officiel, ni date ou période de sortie, ni consoles d'accueil, mais nous pouvons imaginer qu'il ne verra pas le jour avant plusieurs années et se destinera aux PC, PS5 et Xbox Series X|S, voire à leurs successeurs s'il traîne trop... D'ici là, le dernier film Black Panther: Wakanda Forever est disponible en Blu-ray à partir de 24,99 € sur Amazon.fr.

