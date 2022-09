RUMEUR sur Marvel : un jeu avec Black Panther et Captain America à la Seconde Guerre mondiale annoncé ce soir par Skydance

En ouverture de la D23 Expo ce vendredi, nous allons pour la première fois avoir droit à un Disney & Marvel Games Showcase. Il s'agira d'une conférence dédiée aux prochains jeux estampillés Marvel et Disney, logique, mais les productions liées aux licences de la Fox et les titres Star Wars devraient aussi passer une tête.

Plusieurs révélations sont espérées, mais une sera assurée : Skydance New Media, le nouveau studio dirigé par Amy Hennig (Uncharted), présentera son jeu d'action-aventure à gros budget et au scénario fort. Et nous savons peut-être déjà quelle forme elle prendra.

Le site d'information MCU Status rapporte en effet qu'il devrait s'agir d'un titre mettant en scène Captain America et Black Panther face aux forces de Hydra lors de la Seconde Guerre mondiale. Et si cela ne vous suffit pas, sachez qu'Eurogamer, site spécialisé dans le jeu vidéo et doté de sources très souvent fiables, déclare que cette donnée serait bonne. La rencontre des deux super-héros à cette époque peut paraître étrange, mais elle a pourtant bien déjà été racontée comme telle dans Black Panther/Captain America: Flags of Our Fathers en 2010 : ce jeu vidéo sera-t-il une adaptation de ce comics en 4 numéros ? Jouable exclusivement en solo ou aussi en coopération ? Affaire à suivre...

Nous en saurons davantage dès ce soir, avec la révélation de ce fameux projet lors du Disney & Marvel Games Showcase, qui débute à 22h00. Et s'il se concrétise, il pourrait s'agir du deuxième jeu centré sur Black Panther en peu de temps, la rumeur voulant qu'Electronic Arts ayant aussi un titre sur le personnage en développement. D'ici là, Marvel's Avengers est disponible à partir de 15,48 chez Amazon.fr.

