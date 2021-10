Marvel : un nouveau jeu d'action-aventure à gros budget en développement par Amy Hennig (Uncharted) chez Skydance New Media

Marvel's Avengers, Marvel's Guardians of the Galaxy, Marvel's Midnight Suns, Marvel's Wolverine... Depuis les succès des Marvel's Spider-Man, les jeux mettant en scène les célèbres personnages de comics se multiplient. Un autre va prochainement s'ajouter à la liste, comme le confirme un communiqué de Skydance New Media.

La branche jeu vidéo dirigée par Amy Hennig, ancienne scénariste et directrice créative sur les Uncharted, va en effet développer une grosse production orientée action-aventure avec un scénario fort, se déroulant dans l'univers Marvel. Skydance New Media voulait à la base développer des jeux pensés pour les plateformes de streaming, mais l'ambition n'est pas rappelée ici, laissant penser que premier jeu de l'équipe pourrait éventuellement être plus traditionnel.

« Je ne peux pas imaginer un meilleur partenaire que Marvel pour notre premier jeu », a déclaré Amy Hennig, président de Skydance New Media. « L'univers Marvel incarne toute l'action, le mystère et les sensations fortes du genre d'aventure pulp que j'adore et se prête parfaitement à une expérience interactive. C'est un honneur de pouvoir raconter une histoire originale avec toute l'humanité, la complexité et l'humour qui rendent les personnages Marvel si durables et de permettre à nos joueurs d'incarner ces héros qu'ils aiment. » « Amy place la barre des jeux d'aventure narratifs haut depuis des décennies et nous sommes heureux de collaborer avec l'équipe talentueuse et expérimentée Skydance New Media », a déclaré Jay Ong, vice-président exécutif et directeur de Marvel Games. « Leur ambition et leur vision de créer des divertissements innovants en utilisant une licence bien-aimée de Marvel étaient évidentes dès notre première rencontre. Nous serons ravis d'en partager davantage avec les fans de Marvel lorsque le moment sera venu. »

Pour le reste, tout est possible. Allons-nous avoir droit à une expérience autour d'un ou plusieurs héros de la Phase 4 du Marvel Cinematic Universe ? Dédiée à un héros plus traditionnel ? Ou à quelque chose d'inattendu ? Nous n'aurons probablement pas la réponse avant quelque temps... D'ici là, Marvel's Guardians of the Galaxy est disponible à partir de 52,80 € sur Amazon.fr.