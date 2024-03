RUMEUR : un titre décevant pour le jeu Marvel avec Captain America et Black Panther

Skydance New Media et Amy Hennig, scénariste et directrice créatif des Uncharted, développent en ce moment un jeu sous licence officielle Marvel avec Captain America et Black Panther. Un titre d'action et d'aventure qui se déroulera pendant la Seconde Guerre mondiale, son titre définitif pourrait bien nous le rappeler.

L'insider Kurakasis, bien renseigné lorsqu'il s'agit de faire fuiter les noms des jeux en avance, affirme le titre serait Marvel 1943: Rise of Hydra. Un nom déçoit déjà de nombreux fans, ne faisant pas du tout référence aux deux super-héros de cette aventure, à savoir Steve Rogers/Captain America et Azzuri/Black Panther, le grand-père de T'Challa. Les deux hommes seront accompagnés pour rappel de Gabriel Jones et de Nanali, respectivement membre des Howling Commandos et chef du réseau d'espionnage du Wakanda.

Pour le moment, Skydance New Media n'a pas confirmé la rumeur, mais Kurakasis voit souvent juste, il faudra sans doute s'habituer au titre de Marvel 1943: Rise of Hydra. Au moins, le contexte historique du jeu ne surprendra personne avec un tel nom. En attendant d'en savoir davantage, vous pouvez retrouver le film Captain America: The First Avenger en Blu-ray 4K à partir de 24,72 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

