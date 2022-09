Marvel : le jeu de Skydance New Media avec Captain America, Black Panther et 2 autres personnages jouables officialisé par un teaser, mais le titre reste secret

Skydance New Media avait annoncé qu'il travaillait sur un jeu d'action et d'aventure AAA au scénario fort estampillé Marvel. Et il avait été dit qu'il serait présenté en avant-première lors du Disney & Marvel Games Showcase de ce 9 septembre 2022. C'est donc avec curiosité que nous avons pu le découvrir avec un premier teaser, et il s'agira bien du projet qui a fuité il y a quelques heures.

La cinématique dévoile bien un jeu avec Captain America et Black Panther durant la Seconde Guerre mondiale, mais ils ne seront à priori pas seuls. La séquence annonce en effet la présence de 4 héros et 2 mondes pour une seule guerre, alors que la menace d'Hydra semble peser sur Paris et au-delà. Elle se termine avec un visuel montrant les 2 super-héros aux côtés d'un soldat probablement américain et d'une guerrière du Wakanda (Okoye ?), qui pourraient être les 2 autres personnages jouables (inédits ?). Pour ce qui est du deuxième monde, s'agit-il d'un univers alternatif avec un multivers ouvert ?



Il ne s'agit que de suppositions, car le mystère reste entier autour de ce projet, qui n'a même pas de titre pour le moment. Il va donc falloir être encore assez patient avant de savoir réellement ce qu'il nous réserve. En attendant, vous pouvez vous procurer Marvel's Avengers à partir de 14,97 € chez Amazon.fr.

Le prochain jeu d'aventure d'ensemble narratif de Skydance New Media et Marvel Entertainment se déroule dans l'univers Marvel et propose une histoire originale qui emmènera les joueurs dans une aventure de l'époque de la Seconde Guerre mondiale avec quatre héros jouables à différents moments de l'histoire : un jeune Steve Rogers, alias Captain America ; Azzuri, le grand-père de T'Challa et le Black Panther de la Seconde Guerre mondiale ; Gabriel Jones, un soldat américain et membre des Howling Commandos ; et Nanali, chef du tout nouveau réseau d'espionnage du Wakanda.

Mise à jour : l'identité des 4 personnages jouables a été confirmée dans le résumé officiel.