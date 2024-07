Marvel 1943: Rise of Hydra, Skydance se trouve un partenaire allemand pour éditer son jeu

Les jeux tirés de l'univers Marvel sont toujours plus nombreux au fil des années, pour le plus grand bonheur des amateurs de comics et de la pop culture. Motive Studios travaille ainsi sur un projet Iron Man, tandis que Cliffhanger Games s'affaire sur un titre Black Panther, tous deux pour Electronic Arts. De son côté, Insomniac Games nous prépare un Marvel's Wolverine qui se fait désirer, qui sera évidemment édité par Sony Interactive Entertainment. Mais quid de Marvel 1943: Rise of Hydra, développé par Skydance Games ? Eh bien, si jamais vous vous posiez la question, elle a trouvé réponse en ce début de semaine.

Cet ambitieux jeu d'aventure narratif qui mettra en scène Captain America, le Black Panther des années 40 Azzuri, Gabriel Jones et Nanali en pleine Seconde Guerre mondiale avec la montée en puissance d'Hydra va être édité par PLAION, ex-Koch Media. Ce sera une première pour l'éditeur austro-allemand, qui est pour rappel détenu par Embracer Group. Les divers représentants des deux firmes ont donc pris la parole pour l'occasion :

Nous sommes fiers de nous associer à Skydance Games et à la légende de l'industrie Amy Hennig pour ce qui est l'un des jeux AAA les plus attendus actuellement en développement. Ce partenariat entre deux sociétés indépendantes ambitieuses témoigne de la mission continue de PLAION de devenir une force mondiale dans l'édition de jeux vidéo. - Klemens Kundratitz, CEO de PLAION Nous pensons que PLAION est le partenaire d'édition idéal pour la sortie mondiale et multiplateforme de Marvel 1943: Rise of Hydra. Pour le premier titre de notre studio, nous créons une histoire Marvel originale réalisée par Amy Hennig. Nous sommes ravis d'avoir trouvé un éditeur mondial qui partage notre vision ambitieuse du projet. - Julian Beak, co-président de Skydance Games Marvel 1943: Rise of Hydra est une version exquise et audacieuse de certains de nos personnages les plus appréciés et intemporels. Le talent de développement de classe mondiale de Skydance Games et les capacités d'édition mondiales de PLAION forment une excellente équipe pour garantir que nous tenons les promesses énormes de ce jeu. Nous sommes ravis de collaborer et de proposer Marvel 1943 aux joueurs du monde entier. - Haluk Mentes, responsable de Marvel Games

Pour le coup, l'emphase est mise sur la capacité d'édition à l'internationale de PLAION, ce qui devrait au passage permettre une campagne marketing plus poussée et sans doute une sortie au format physique dans les rayons.

Pour rappel, Marvel 1943: Rise of Hydra est attendu en 2025 sur des plateformes non précisées, mais qui seront bien multiples. Sauf surprise, les PS5, Xbox Series X|S et PC devraient donc être bien servis. En attendant, si vous souhaitez retrouver certains de ces personnages, ils sont présents dans les films du MCU visibles sur Disney+.

