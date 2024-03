Marvel 1943: Rise of Hydra précise sa sortie dans un superbe trailer où Captain America s'oppose à Black Panther

Les jeux vidéo tirés des comics Marvel sont toujours aussi nombreux au fil des années et il y en a clairement pour tous les goûts. Actuellement, nous savons que Motive Studios développe un projet Iron Man et que Cliffhanger Games conçoit de son côté un titre Black Panther, tous deux pour le compte d'Electronic Arts. Insomniac Games lui planche sur Marvel's Wolverine et apparemment sur des jeux Marvel's Venom, X-Men et Spider-Man 3. Enfin, Skydance New Media avait annoncé en 2021 un gros jeu dirigé par Amy Hennig, qui l'année suivante avait eu droit à un teaser indiquant que nous y jouerons Steve Rogers aka Captain America, Black Panther (Azzuri, le grand-père de T'Challa) et deux autres personnages tirés des comics, le soldat Gabriel Jones et l'espionne Nanali. C'est aventure se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale a fait parler de lui la semaine dernière puisqu'un insider en a dévoilé le titre, Marvel 1943: Rise of Hydra. Il est désormais officialisé à l'occasion de la GDC 2024, avec au passage la diffusion d'une impressionnante bande-annonce cinématique se terminant sur une confrontation entre les deux héros.

Au-delà de nous révéler l'apparence des personnages jouables que nous incarnerons et introduire le contexte de l'histoire, la vidéo est là pour annoncer la collaboration entre Skydance New Media et Epic Games, puisqu'elle a été diffusée lors de la keynote de ce dernier. En effet, le jeu utilisera la technologie MetaHuman de l'Unreal Engine 5.4, qui est assez bluffante il faut bien l'avouer.

Les interprètes des quatre personnages ont aussi été introduits. Ainsi, Khary Payton (Ezekiel Sutton dans The Walking Dead) joue Azzuri, Drew Moerlein sera Captain America, Megalyn Echikunwoke (Isabelle Tyler dans Les 4400 à l'époque, la voix de Jacqui Briggs dans Mortal Kombat 11) incarne Nanali et Marque Richardson campe Gabriel Jones. Nous apprenons également que l'actrice belge Lyne Renée (Sarah Alder dans Motherland: Fort Salem) va occuper le rôle d'une alliée clé dans les rangs de la Résistance française, tandis que Joel Johnstone (Jack Nikolayevich dans Les Experts : Vegas) ne sera autre que Howard Stark, le père de Tony aka Iron Man.

Les mélomanes seront eux ravis d'apprendre que le compositeur Stephen Barton est à la barre pour la bande-son du jeu, dont vous avez pu dernièrement écouter les compositions dans Star Wars Jedi: Survivor.

Dans le chaos de la guerre, les mondes entrent en collision. Captain America et Azzuri, le Black Panther des années 40, doivent surmonter leurs différences et former une alliance difficile pour affronter leur ennemi commun. Combattant aux côtés de Gabriel Jones des Howling Commandos et de Nanali, une espionne wakandaise implantée dans un Paris occupé, ils doivent unir leurs forces pour arrêter un sinistre complot qui menace de transformer les ravages de la Seconde Guerre mondiale en l'ultime ascension d'Hydra.

Pour terminer, nous apprenons que Marvel 1943: Rise of Hydra sortira en 2025 sur des plateformes non précisées. Nous ne tarderons donc pas à découvrir plus en détail ce jeu d'action-aventure narratif.

