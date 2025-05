Marvel 1943: Rise of Hydra, toujours aussi discret, le jeu de Skydance Games est repoussé

Parmi les divers jeux déjà annoncés utilisant les personnages Marvel, plusieurs mettent du temps à se dévoiler. Projets Iron Man (Motive Studios) et Black Panther (Cliffhanger Games) chez Electronic Arts, Marvel's Wolverine du côté d'Insomniac Games et donc Marvel 1943: Rise of Hydra développé par Skydance Games. Outre sa bande-annonce cinématique de la GDC 2024, nous n'avons rien vu de cet ambitieux jeu mené par Amy Hennig. Et jusqu'à présent, il était attendu en 2025 sans plus de précision, bien que l'acteur Khary Payton derrière le Black Panther du jeu, Azzuri, évoquait assez récemment la période des fêtes de fin d'année, une information qui était à prendre avec des pincettes. Qu'il ait eu ou non raison à l'époque, ce n'est de toute manière plus d'actualité.

Au détour d'un bref communiqué posté sur Twitter / X, un délai a été annoncé :

Nous avons une nouvelle importante : Marvel 1943: Rise of Hydra sortira désormais début 2026. Ce délai supplémentaire nous permettra de peaufiner le jeu et de vous offrir la meilleure expérience possible, à la hauteur de notre vision. Des nouveautés passionnantes vous attendent et nous avons hâte de vous en dévoiler davantage ! - L'équipe Marvel 1943

Alors même que de nombreux studios pouvaient souffler du report de Grand Theft Auto VI et donc se positionner plus tranquillement en fin d'année, ce ne sera donc pas le cas de Marvel 1943: Rise of Hydra, qui devrait donc voir le jour l'an prochain. À moins que l'équipe ne soit particulièrement confiante au point de vouloir s'y frotter, il devrait donc paraître entre début janvier et la mi-mai. Espérons tout de même en voir un peu plus à son sujet au cours de la période estivale dès le mois de juin et surtout savoir sur quelles plateformes il sortira, puisque même ce détail a été tenu secret jusqu'à présent...

