Marvel 1943: Rise of Hydra, une période de sortie précise dévoilée par Black Panther en personne

Skydance Games, le studio d'Amy Hennig, développe Marvel 1943: Rise of Hydra, un jeu d'aventure narratif avec Captain America, Black Panther, Gabriel Jones et Nanali. Un titre édité par PLAION et officiellement attendu en 2025, sans plus de précisions. Mais l'un des acteurs vient de lâcher une information très intéressante.

S'entretenant avec The Direct lors de la MultiCon de Los Angeles, Khary Payton a déclaré :

Nous travaillons toujours. Nous prévoyons 2025… Nous pensons à une sortie pour Noël. Mais je suis tellement impatient.

Khary Payton incarne pour rappel Azzuri, le grand-père de T'Challa qui porte le costume de Black Panter dans Marvel 1943: Rise of Hydra. Plus loin, l'acteur explique qu'il aimerait que les gens profitent du jeu en famille sur le canapé, comme pour regarder Game of Thrones ou The Walking Dead (une famille d'adultes donc). Khary Payton évoque « une expérience cinématique incroyable pour tout le monde », de quoi intriguer les futurs joueurs.

Pour en revenir à la date de sortie de Marvel 1943: Rise of Hydra, l'information est évidemment à prendre avec des pincettes. Les comédiens ne sont pas forcément informés d'un retard dans le planning de développement et surtout, cette année, les studios surveillent de près Grand Theft Auto VI pour ne pas sortir leur jeu en même temps. Nous ne sommes donc pas à l'abri d'un report au début 2026 pour éviter ce cas de figure.

