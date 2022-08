PLAION : nouveau nom pour une nouvelle vie pour Koch Media (Deep Silver, Prime Matter)

Même si Koch Media n'est pas le nom le plus connu de l'industrie du jeu vidéo, il reste une entreprise majeure du marché. Ce distributeur allemand se mue aussi en éditeur via ses labels Deep Silver et Prime Matter, et est donc derrière de grosses productions comme Saints Row (disponible à partir de 49,99 € sur Amazon.fr) ou PayDay 3. Il a pour mémoire été racheté par Embracer Group en 2018, pour devenir l'un de ses nombreux groupes opératifs.

Il va cependant y avoir un petit changement administratif et esthétique pour la firme. Oubliez Koch Media GmBH, il a été décidé de rebaptiser l'ensemble de la société en PLAION. L'objectif semble surtout de toucher davantage le marché international, qui avait souvent tendance à prononcer son nom en « coq » plutôt que « kor », avec tout ce que cela implique chez les anglophones... Et qui dit nouveau nom dit nouveau logo, marqué par son bouton Play et son ruban, « symbole de connexion et de lien ».

Klemens Kundratitz, cofondateur et PDG de PLAION déclare : « Au cours des 28 dernières années, nous avons bâti une entreprise forte dans laquelle nous nous sommes associés avec de nombreux acteurs incontournables de l'industrie. En rejoignant le groupe Embracer en 2018, notre croissance s'est accélérée et nous ne cessons de continuer à nous diversifier. Afin de refléter l'évolution de notre entreprise, en termes de contenu, mais également de situation géographique puisque nous nous étendons à travers le monde, nous avons choisi ce nouveau nom afin qu'il incarne parfaitement qui nous sommes et le chemin que nous avons entrepris ». « Notre nouveau nom nous permet de tirer parti de notre histoire riche en tant que partenaire d'édition, mais aussi de notre remarquable réseau international en constante évolution, composé de studios de développement et de personnes créatives. Tout cela afin de continuer à offrir un service de haute qualité à nos partenaires, de mettre en lumière notre ambition en tant qu'acteur mondial dans l'industrie du divertissement, mais aussi de nous réinventer. Notre souhait est de pouvoir inspirer nos équipes et partenaires, afin de leur permettre d'atteindre leur plein potentiel ». « Notre industrie est incroyablement dynamique, les attentes des consommateurs et de nos partenaires sont en perpétuelle évolution, il est ainsi primordial de le reconnaître. Nous nous appuyons sur notre fondation solide, tout en embrassant le changement qui nous apportera quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur. En tant que PLAION, nous tenons compte de nos années de succès, tout en œuvrant pour plus, beaucoup plus. PLAION est une promesse, celle de proposer des expériences incomparables à nos consommateurs. Je suis heureux et fier de continuer notre aventure en tant que PLAION » conclut Klemens Kundratitz.

Voilà qui ne devrait pas changer grand-chose pour le consommateur, si ce n'est le perturber aux prochaines évocations de PLAION, un nom bien générique auquel il faudra s'adapter.