RUMEUR sur Black Panther : un jeu vidéo solo en développement chez Electronic Arts

Depuis le succès de Marvel's Spider-Man, les productions Marvel Games se multiplient, suscitant l'intérêt de nombreux joueurs. Marvel's Avengers et Marvel's Guardians of the Galaxy sont déjà sortis, et Marvel's Midnight Suns et Marvel's Wolverine suivront prochainement, ainsi qu'un Marvel's Spider-Man 2.

Image de Black Panther dans Marvel's Avengers

Sans surprise, comme sur le terrain du cinéma où les Phases 5 et 6 du Marvel Cinematic Universe seront très prolifiques, encore plus de jeux seraient en préparation. Jeff Grubb, encore lui, vient d'affirmer lors d'un live Twitch qu'un jeu Black Panther était actuellement en développement par Electronic Arts. Le journaliste toujours dans les bons coups déclare que la nouvelle équipe de Seattle menée par Kevin Stephens et des anciens de Monolith Productions (La Terre du Milieu) serait aux manettes, avec pour objectif de créer un Action-RPG en monde ouvert et en solo, qui veut proposer la même qualité que Star Wars Jedi: Fallen Order, sans live service donc.

L'histoire débuterait par la mort de T'Challa et nous incarnerions un personnage en passe de devenir son successeur : sera-t-il simplement inspiré par Black Panther: Wakanda Forever ou sera-t-il scénaristiquement cohérent avec lui ? Seul l'avenir nous le dira, si ce projet de jeu Black Panther est bien confirmé.

