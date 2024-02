RUMEUR sur Call of Duty: Black Ops Gulf War, un énorme changement pour le prochain jeu de la saga

Call of Duty: Modern Warfare III aura pas mal déçu les fans de la franchise, mais cette année, il va y avoir du changement. D'abord, parce que l'éditeur Activision appartient désormais à Microsoft, mais également car la franchise pourrait prendre un virage à 180° dans la conception de ses missions.

D'après Insider Gaming, qui avait déjà affirmé que l'opus de 2024 serait Call of Duty: Black Ops Gulf War, le jeu sera en monde ouvert ! Eh oui, adieu les missions dans des couloirs scriptés, la franchise s'inspirerait des Far Cry d'Ubisoft pour plonger les joueurs sur une immense carte, avec des véhicules pour se déplacer et atteindre les objectifs, ou simplement passer par un système de voyage rapide. Cependant, certaines missions seraient encore linéaires, difficile de totalement changer une recette qui fonctionne depuis tout ce temps, mais contrairement aux Open World Missions du dernier CoD: MW III, la carte et les missions de Call of Duty: Black Ops Gulf War auraient été pensées depuis le début pour de l'open world.

Ce Call of Duty 2024 serait par ailleurs développé par Raven Software, d'habitude chargé des modes Multijoueur et Zombies, tandis que Treyarch Games serait justement derrière ces modes à plusieurs. Enfin, les prochains CoD, dont celui de 2025 connu sous le nom de code Saturn, seraient également en monde ouvert, même si le projet est encore tout frais.

Pour l'instant, Activision n'a pas encore confirmé tout cela, il faudra se montrer patienter, mais Call of Duty: Black Ops Gulf War pourrait sortir en octobre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. D'ici là, vous pouvez retrouver Call of Duty: Black Ops Cold War à partir de 23,89 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

