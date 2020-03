RUMEUR sur Call of Duty : l'épisode de 2020 serait bien un reboot de Black Ops, plusieurs de ses nouveautés évoquées

Actuellement, Activision doit bien se frotter les mains à la vue du succès de Call of Duty: Warzone et ses plus de 15 millions de joueurs à travers le monde, un Battle Royale stand-alone inclus dans le Modern Warfare de 2019. Pour autant, l'avenir de la licence se prépare en coulisses et les rumeurs se multiplient. Récemment, nous avons ainsi eu vent qu'il y aurait quatre projets en cours de développement, dont l'épisode de 2020.

Ce dernier serait conçu par Treyarch, rejoignant une précédente rumeur de mai 2019, qui parlait alors d'un Black Ops 5. Un autre bruit de couloir laissait entendre qu'il serait aussi appelé tout simplement Black Ops et mettrait en scène des évènements de la Guerre froide, un vrai retour aux sources donc. Eh bien, tout porte à croire que c'est ce vers quoi nous nous dirigeons, car la chaîne The Gaming Revolution rapporte à son tour des informations allant dans ce sens.

Selon l'intéressé, le jeu de 2020 serait un reboot de Black Ops comme l'a pu être celui de Modern Warfare (vive l'originalité !), développé par Treyarch avec le support de Raven Software et Sledgehammer Games utilisant le même moteur que le titre de 2019. Une campagne assez similaire dans sa nature aux précédents jeux Black Ops ferait son retour avec les personnages d'Alex Mason et Frank Woods, qui ne seraient plus doublés par les mêmes acteurs. Elle se concentrerait sur de véritables évènements de la Guerre froide et celle du Vietnam, explorant davantage cette dernière sous différents points de vue (États-Unis, Viet Cong et la RDV), le tout de manière hautement réaliste avec des passages choquants, dont une scène d'interrogatoire.

Du multijoueur à 32 vs 32 en Guerre terrestre, des killstreaks incluant l'UAV, un lance-flammes et un bombardier seraient de la partie avec le retour d'Opérateurs, et les DLC multijoueurs pourraient être obtenus gratuitement. Pour autant, un Season Pass dédié au Zombie serait envisagé. VGC, qui a rapporté toutes ces informations, affirme également que ce dernier mode de jeu incontournable aurait droit à une intrigue entièrement nouvelle et moins fantaisiste, ancrée dans la réalité de l'époque au Vietnam.

Pour terminer, un mode free-to-play en monde ouvert ayant de nombreux éléments de Battle Royale pourrait également voir le jour en 2021, développé par Sledgehammer, ancrant la nouvelle stratégie marketing de l'éditeur en proposant un jeu premium à l'automne et une alternative gratuite avec des microtransactions quelques mois plus tard.

Comme toujours, prenez tout cela avec des pincettes, il faudra sans doute patienter jusqu'à la fin mai pour avoir du concret en provenance d'Activision.