Electronic Arts : un jeu d'action-aventure open world en développement, un cadre des La Terre du Milieu à la direction

Le nom de Kevin Stephens ne vous parle peut-être pas, mais ses créations peut-être davantage. Vice-président et directeur du studio Monolith Productions depuis 2012, où il avait fait ses gammes entre 1997 et 2007 avant une pige chez Warner Bros. Games, il est donc responsable du succès de La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor et L'Ombre de la Guerre. Il ne finalisera cependant pas le futur projet que prépare l'équipe à Kirkland, dans l'État de Washington, car il vient de déménager dans la région de Seattle pour mener un nouveau studio encore anonyme.

Kevin Stephens vient en effet de rejoindre Electronic Arts, pour qui il prendra la tête d'une équipe formée de toute pièce. Il sera accompagné dans cette entreprise par son ancienne acolyte Samantha Ryan, aussi passée chez Monolith Productions de 1998 à 2007 puis Warner Bros. Games jusqu'en 2015, et qui officie en tant que General Manager auprès de plusieurs entités d'EA depuis. Ensemble, ils vont travailler sur un tout nouveau jeu d'action-aventure en monde ouvert.

« Kevin, qui s'associe à Samantha et aux équipes incroyablement talentueuses d'Electronic Arts, ajoute encore plus de profondeur à notre collectif créatif », a déclaré Laura Miele, directrice des studios EA. « Kevin est un développeur de jeux au talent exceptionnel et nous sommes impatients de le soutenir pendant qu'il bâtit son équipe. En tant que personne connue pour ses jeux d'action-aventure en monde ouvert, nous savons que les joueurs attendront avec impatience plus de détails sur ce nouveau studio et ses projets. »

« L'action-aventure est un genre extrêmement important dans notre industrie, et pour nous chez EA », a déclaré Samantha Ryan à GamesIndustry.biz. «Les joueurs et les fans de ces jeux sont tellement passionnés et c'est aussi l'un de mes genres préférés personnellement. Nous avons également eu du succès récemment avec Star Wars Jedi: Fallen Order, et nous aimerions divertir plus de fans avec des intérêts similaires. »