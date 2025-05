Black Panther : les raisons de son annulation et son scénario dévoilés, Electronic Arts n'est finalement pas entièrement à blâmer

Plus tôt cette semaine, nous avons appris une nouvelle fort décevante, à savoir que le jeu Black Panther d'Electronic Arts a été annulé, tandis que son studio Cliffhanger Games va fermer ses portes en conséquence. Comme nous le précisions alors, l'équipe avait été montée en 2021 avec une annonce en mai de cette année-là entourant la venue de Kevin Stephens au sein de l'éditeur, qui avait auparavant œuvré chez Monolith Productions. L'existence du jeu n'avait quant à elle été rendue publique qu'en juillet 2023. Compte tenu de l'actualité entourant EA, cette situation désolante n'a fait que conforter pas mal de joueurs vis-à-vis de leur antipathie envers la société d'édition. Sauf qu'il s'avère que le principal fautif dans cette histoire est... Cliffhanger Games, qui aura au moins bien porté son nom.

Pour ne pas changer, c'est Jason Schreier qui est venu apporter le fin mot de l'histoire sur Bloomberg. Selon ses sources proches du projet, ce jeu Black Panther était en pré-production depuis près de quatre ans, soit grosso modo depuis la création du studio, et les cadres d'EA étaient donc frustrés que son développement n'ait donc pas avancé au-delà. Compte tenu des coûts toujours plus faramineux dans l'industrie des AAA, c'est compréhensible, même avec une équipe de taille modeste. Le projet était apparemment en train de se consolider, mais a dû passer une étape importante, lors de laquelle les responsables chez l'éditeur l'ont examiné et finalement pris la décision de ne pas poursuivre sa production, comme cela a été le cas pour Respawn avec ces deux titres en incubation.

Quant aux raisons de la lenteur du développement, la première tient en la nature même de Cliffhanger Games, qui commençait juste à augmenter ses effectifs avec un recrutement assez actif. De nombreux employés licenciés avaient ainsi été embauchés il y a moins d'un an, quand d'autres n'étaient là que depuis une poignée de mois ou semaines.

L'autre principal facteur est bien connu et porte le nom de Nemesis System. Oui, celui des jeux La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor et L'Ombre de la Guerre de Monolith Productions, qui devait être repris dans Wonder Woman, projet annulé plus tôt cette année. Comme nous l'avons rappelé, le fondateur du studio et les premiers employés venaient de là suite à l'annulation d'une nouvelle licence répondant au nom de code Legacy, expliquant pourquoi le dernier jeu sorti remontait à 2017. Pour rappel, ce Nemesis System permet aux ennemis d'avoir leurs propres traits de personnalité et de se développer en réponse aux actions du joueur. Il a toutefois été breveté par Warner Bros. Games.

Cliffhanger Games a donc décidé de concevoir un nouveau système du même genre, mais en le développant davantage. Les ambitions étaient visiblement énormes puisque le but était de proposer plusieurs personnages jouables tirés des comics, dont T'Challa, Killmonger et Shuri, tous en compétition pour devenir Black Panther. Nous en aurions choisi un et les autres seraient devenus nos rivaux, avec toute une partie relationnelle. En plus de ça, ce groupe de héros se serait uni afin de combattre une menace bien connue de l'univers Marvel, les Skrulls, une race d'extraterrestres métamorphes qui auraient tenté d'envahir le Wakanda. Il y aurait donc eu des imposteurs se faisant passer pour nos alliés, certains se souvenant de notre comportement et réagissant donc de manière adéquate. Sur le papier, c'était donc très ambitieux, de quoi faire rêver plus d'un fan. Mais pour un premier projet, avoir une histoire uniquement centrée sur T'Challa aurait sans doute été plus réaliste, plutôt que se risquer d'entrée à faire une Secret Invasion...

Des prototypes ont été conçus pour présenter le potentiel aux responsables de chez EA et après le passage en revue de mars dernier, le but aurait été de concevoir un prototype appelé vertical slice dans le milieu, une tranche verticale qui devait montrer à quoi ressemblerait le produit final, notamment en termes de fidélité graphique. Le souci, c'est qu'il a apparemment été difficile de bien mettre en valeur l'aspect narration procédurale aux cols blancs de l'éditeur.

Au final, allier la création d'un studio à un jeu aux folles ambitions n'aura pas été la formule gagnante, ce qui n'est pas un cas isolé dans le milieu. Jason Schreier souligne également que la localisation même des locaux de Cliffhanger Games posait problème, situés à Kirkland en banlieue de Seattle, où le coût de la vie est cher, nécessitant de verser des salaires élevés pour attirer les talents, surtout en l'absence de télétravail. Pour ce dernier point, c'est clairement de la faute d'EA.

Pour voir un Black Panther dans une future production vidéoludique, il faudra donc se contenter de Marvel 1943: Rise of Hydra. Et si vous voulez une aventure qui met en compétition T'Challa et Killmonger, le film du MCU de Ryan Coogler est actuellement vendu 14,24 € sur Amazon en Blu-ray UHD.