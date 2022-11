CINEMA : Black Panther: Wakanda Forever, une vidéo featurette dédiée à Namor et la nouvelle chanson de Rihanna

C'est la semaine prochaine que sortira enfin Black Panther: Wakanda Forever, qui compte clôturer la Phase 4 du MCU en beauté en introduisant dans cet univers la jeune héroïne Ironheart (Dominique Thorne) et le mutant Namor (Tenoch Huerta Mejía). C'est justement ce dernier qui a eu droit ces dernières heures à une vidéo featurette nous en montrant légèrement plus à son sujet.

Le réalisateur Ryan Coogler nous réexplique ainsi qu'il dirige les Talokans, tandis que son interprète indique que celui se faisant appeler K'uk'ulkan aime son peuple et compte bien le protéger, car tel est le rôle d'un leader. La réinterprétation de cette partie de l'univers Marvel utilisant des inspirations mésoaméricaines (mayas et aztèques), cela parle évidemment à l'acteur d'origine mexicaine, qui nous parle ici d'avoir une forte représentation de sa culture avec dignité et respect. Le fait de l'introduire dans un film Black Panther a donc tout son sens de ce point de vue.

Par ailleurs, un autre clip intitulé Remember a dans le même temps été mis en ligne, nous montrant à sa toute fin quelques plans supplémentaires de la scène d'action avec la nouvelle Black Panther sautant sur un vaisseau. Enfin, Rihanna a sorti plusieurs vidéos dont un clip pour son dernier single Lift Me Up, qui rend hommage à Chadwick Boseman et que nous entendrons en salles, sans doute durant les crédits.

Black Panther: Wakanda Forever est attendu le 9 novembre au cinéma en France et vous pouvez revoir le premier sur Disney+ en attendant.

