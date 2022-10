CINEMA : Black Panther: Wakanda Forever, un nouveau trailer où LA nouvelle Black Panther, Ironheart en armure et Namor impressionnent

La Phase 4 du MCU va s'achever en cette fin d'année avec la diffusion en salles de Black Panther: Wakanda Forever, un long-métrage qui sera évidemment marqué par le deuil du roi T'Challa interprété par le regretté Chadwick Boseman, mais dont les ambitieux iront bien au-delà de cet hommage. Nous avions pu découvrir un premier aperçu déjà fort marquant à l'occasion de la San Diego Comic-Con cet été et voilà que Marvel Studios diffuse à présent une bande-annonce qui met davantage en lumière la menace posée par Namor au sein de l'intrigue du film.

Bande-annonce VOSTFR

Celui qui se fait appeler K'uk'ulkan et est révéré tel le dieu des mythes mayas va mener les forces de son royaume sous-marin à la surface, pour une raison encore non dévoilée, bien que l'insistance sur l'attaque d'un navire laisse penser qu'il en est la cause. Comme dans les comics, Namor disposera de petites ailes aux chevilles lui servant à « voler » et, oui, il sera bien un mutant comme confirmé par son interprète Tenoch Huerta Mejía à Empire. Menace directe pour le monde de la surface, il va s'attaquer au Wakanda, qui pourra toujours compter sur ses Dora Milaje, Okoye en tête (Danai Gurira), mais aussi Riri Williams (Dominique Thorne) dont nous découvrons son armure d'Ironheart sous des angles servant à la teaser sans trop en montrer et même sa vision interne qui rappelle celle d'Iron Man / Tony Stark. M'Baku (Winston Duke) viendra également défendre la capitale, mais ce ne sera clairement pas lui qui succédera à T'Challa dans le costume du super-héros.

Sans réelle surprise, Black Panther sera une femme et, bien que nous ne voyions pas qui se cache sous cette nouvelle armure, il n'y a presque aucun doute quant au fait qu'il s'agisse de Shuri, notamment en raison des marques faciales se retrouvant sur son casque. De plus, la nouvelle affiche de toute beauté accompagnant le trailer met en avant Letitia Wright. Ce visuel promotionnel opère par ailleurs un joli jeu de miroir entre les Wakandais et les Atlantes.

Bande-annonce VF

Black Panther: Wakanda Forever est attendu le 11 novembre en Amérique du Nord et vous pouvez voir le premier film sur Disney+, dont l'abonnement coûte 8,99 € par mois ou 89,90 € à l'année. Il ne reste désormais plus qu'à espérer que nous pourrons passer 2h41 en salles, car Disney est actuellement en plein bras de fer avec les autorités gérant la chronologie des médias en France, menaçant de ne pas diffuser le long-métrage au cinéma...

Mise à jour : ajout des vidéos belges avec la VF et les sous-titres, et de plusieurs autres affiches.

Lire aussi : Marvel : le jeu de Skydance New Media avec Captain America, Black Panther et 2 autres personnages jouables officialisé par un teaser, mais le titre reste secret