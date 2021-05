FIFA 21 rend hommage à Kiyan Prince, jeune des Queens Park Rangers tué en 2006, avec un joueur virtuel à son image

L'histoire de Kiyan Prince n'est pas très connue en France, mais elle a ému toute l'Angleterre. Le 18 mai 2006, l'étudiant de la London Academy d'Edgware a perdu la vie après avoir reçu un coup de couteau en défendant un ami agressé devant les portes de son école. Kiyan était âgé de seulement 15 ans et était un footballeur prometteur de l'équipe des moins de 16 ans des Queens Park Rangers, déjà surnommé The Bullet pour sa vitesse et ses performances sur le terrain.

15 years ago today, Kiyan Prince lost his life.



Today, we honour his legacy and the player he was destined to become.



Introducing @QPR's new number 30 @TheKPF @EFL #LONGLIVETHEPRINCE pic.twitter.com/tlVHu7JDt0 — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) May 18, 2021

Le drame est ancré dans les mémoires des locaux, mais la mémoire du regretté adolescent perdure, notamment grâce à sa mère, qui a créé la Fondation Kiyan Prince en 2008 pour soutenir les plus jeunes avec du mentorat et des formations. Queens Park Rangers a même renommé son stade Loftus Road en Kiyan Prince Foundation Stadium en 2019, afin de faire résonner son nom chez tous les fans du Championship.

Nous sommes le 18 mai 2021, jour des 15 ans de la mort de Kiyan Prince, et Electronic Arts a décidé de lui rendre hommage à sa manière en créant un joueur à son effigie dans FIFA 21. Il a été représenté plus vieux, avec les traits qu'il aurait dû avoir s'il avait eu 30 ans cette année, en utilisant des photos de sa jeunesse et de celles de son père Mark Prince Obe à cet âge-là. Il sera jouable dans l'équipe de QPR à compter d'aujourd'hui ou demain sur PC, PS4, PS5, Xbox Series X | S, Xbox One et Stadia, en mode Coup d'Envoi et Carrière. Et pour les amateurs de FIFA Ultimate Team, des objets en lien avec son histoire seront à débloquer ces prochaines semaines via des objectifs, comme un kit Kiyan Prince Foundation inspiré du kit domicile QPR 04/05 et un tifo honorifique.

