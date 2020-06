FIFA 21 : premières images, petite bande-annonce, éditions, et date de sortie

Electronic Arts a profité de son EA Play Live pour dévoiler très brievement FIFA 21. Ainsi, nous avons eu droit à un tout petit aperçu en vidéo, et à quelques images. En outre, les développeurs exploiteront certaines caractéristiques des futures Xbox Series X et PS5 pour proposer aux joueurs de nouvelles expériences de jeu.

Le géant a ainsi stipulé :

Cette année, les fans d'EA SPORTS FIFA pourront profiter de nouvelles innovations exclusives à la PlayStation 5 et à la Xbox Series X. Temps de chargement plus rapides, éclairages et rendus affinés, animations plus réalistes que jamais...

De plus, nous en apprenons un peu plus sur les éditions à venir :

PRÉCOMMANDEZ FIFA 21 Édition Standard et recevez : Jusqu'à 3 packs Or rares, 1 par semaine pendant 3 semaines.

Star de la couverture en prêt pour 5 matchs FUT.

Choix de joueur ambassadeur FUT — Choisissez 1 des 3 éléments joueur pour 3 matchs FUT.

Maillots FUT et éléments Stade en édition spéciale.

Prix : 69,99 € (ou 62,99 € pour les membres EA Access). PRÉCOMMANDEZ FIFA 21 Édition Champions et recevez : 3 jours d’accès en avant-première.

Jusqu’à 12 packs Or rares, 1 par semaine pendant 12 semaines.

Star de la couverture en prêt pour 5 matchs FUT.

Talent local en mode Carrière, jeune prometteur local au potentiel de classe internationale.

Choix de joueur ambassadeur FUT — Choisissez 1 des 3 éléments joueur pour 3 matchs FUT.

Maillots FUT et éléments Stade en édition spéciale.

Prix : 89,99 € (ou 80,99 € pour les membres EA Access). LIMITÉ DANS LE TEMPS - PRÉCOMMANDEZ FIFA 21 Édition Ultimate avant le 14 août 2020 et bénéficiez de : Bonus limité dans le temps : un élément À surveiller FUT 21 non-échangeable

3 jours d’accès en avant-première.

Jusqu'à 24 packs Or rares, 2 par semaine pendant 12 semaines.

Star de la couverture en prêt pour 5 matchs FUT.

Talent local en mode Carrière, jeune prometteur local au potentiel de classe internationale.

Choix de joueur ambassadeur FUT — Choisissez 1 des 3 éléments joueur pour 3 matchs FUT.

Maillots FUT et éléments Stade en édition spéciale.

Prix : 99,99 € (ou 89,99 € pour les membres EA Access).

Chose à prendre en compte :

Vous pouvez être le premier à jouer à FIFA 21 en tant que membre EA Access sur PlayStation 4 et Xbox One, et en tant que membre Origin Access sur PC. En rejoignant EA Access et Origin Access, vous obtiendrez : Un essai prioritaire pour FIFA 21 à partir du 1er octobre, ainsi que pour d’autres jeux EA avant leur lancement officiel.

Une remise de 10 % sur tout achat numérique EA dont FIFA 21, les Points FIFA et d’autres jeux et contenus.

La date de sortie de FIFA 21 est fixée au 9 octobre 2020 sur PS4, Xbox One, Switch et PC, et l'hiver prochain sur Stadia.