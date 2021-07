FIFA 22 : date de sortie, plateformes et bande-annonce en HyperMotion

EA Games nous avait donné rendez-vous ce dimanche pour découvrir un premier aperçu de FIFA 22, son prochain jeu de football qui verra une nouvelle fois Kylian MBappé prendre la pose sur les jaquettes des différentes éditions. Nous avons droit à une date de sortie, des plateformes et surtout une bande-annonce pour HyperMotion :

La technologie HyperMotion permettra d'après les développeurs d'avoir un jeu encore plus réaliste et immersif, avec « un système de Capture 11 contre 11 Avancée et un système d'intelligence évolutive (Machine Learning) » pour une expérience plus fluide et réactive. La technologie capture ainsi les mouvements des 22 joueurs sur le terrain et l'algorithme utilise 8,7 millions d'images issues des captures de mouvements pour des animations en temps réel. Ce système HyperMotion sera cependant réservé aux consoles de nouvelle génération et aux plateformes de cloud gaming, Nick Wlodyka, general manager d'EA Sports FIFA, en est très fier :

FIFA 22 offre à des millions de fans à travers le monde la chance de prendre part au sport qu'ils adorent d'une manière sans précédent. Chaque joueur joue à FIFA à sa façon, mais la jouabilité sur le terrain est l'élément commun à tous et nous sommes excités à l'idée de proposer des innovations poussées sur cet aspect. HyperMotion élève encore davantage le niveau sur les consoles de nouvelle génération ainsi que Stadia et change la manière dont l'on ressent le jeu.

Du côté du contenu, FIFA 22 proposera les modes Carrière, Volta Football, Clubs Pro et FIFA Ultimate Team, avec un système de comportements des gardiens amélioré et l'expérience Crée ton Club en Carrière, davantage de rejouabilité pour Volta Football et les Héros FIFA Ultimate Team, des éléments joueurs qui ont marqué l'histoire du ballon rond. Electronic Arts promet bien évidemment de détailler cela dans le courant de l'été. Le studio rappelle au passage que FIFA 22 comprend les licences officielles de 17 000 joueurs, 700 équipes, 90 stades, 30 championnats et les compétitions UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, la Premier League anglaise, la Ligue 1 Uber Eats française, la Bundesliga allemande, la LaLiga Santander espagnole et la Série TIM italienne, sans oublier les CONMEBOL Libertadores et CONMEBOL Sudamericana d'Amérique du Sud.

La date de sortie de FIFA 22 est fixée au 1er octobre 2021 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et Google Stadia, avec une édition FIFA 22 Legacy sur Nintendo Switch à la même date, qui ne devrait être qu'une simple mise à jour encore une fois. Les abonnés EA Play pourront accéder à une période d'essai et des récompenses mensuelles, tandis que les joueurs qui précommanderont l'édition Ultimate de FIFA 22 avant le 11 août prochain pourront obtenir un élément joueur FUT HEROS (non transférable) à partir du 1er décembre. Cette édition inclura également quatre jours d'accès anticipé, le Droit à la Nouvelle Version (pour passer d'une version PS4 à PS5 ou Xbox One à Xbox Series X|S, sinon il faudra payer) ou encore des Points FIFA. Vous pouvez déjà précommander FIFA 22 à 59,99 € sur Amazon.