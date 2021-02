FIFA : l'UEFA et la Ligue des Champions resignées pour plusieurs années, un point sur les ventes de FIFA 21 et la date de sortie sur Stadia

Le partenariat entre l'Union of European Football Associations et Electronic Arts permet à l'éditeur d'utiliser sereinement et légalement les licences en lien avec les compétitions européennes dans les jeux FIFA depuis maintenant 2 ans. Les droits de la Ligue des Champions, de l'Europa League et de la Super Coupe ont été récupérés à Pro Evolution Soccer en 2018, et bonne nouvelle, le contrat pluriannuel entre EA et l'UEFA a été reconduit !

Nous ne savons pas exactement jusqu'à quand ce nouvel accord sera valable, mais attendez-vous à retrouver ces franchises et la eChampions League, qui fait partie intégrante des EA Sports FIFA Global Series, pendant encore quelques années du côté des jeux FIFA.

« Notre vision est de créer l'expérience de football la plus authentique, la plus sociale et la plus connectée en proposant nos jeux sur plus d'appareils, dans plus de pays et à plus de fans à travers le monde », a déclaré DJ Jackson, vice-président de la marque EA Sports. « EA Sports continue de transformer rapidement la façon dont les fans consomment le sport, faisant évoluer le football d'une expérience passive et programmée à une expérience interactive, accessible à tout moment. C'est un jeu international, et EA Sports fait tout ce qui est en son pouvoir pour connecter davantage les joueurs, les athlètes, les clubs et les ligues et développer l'amour du football à l'échelle mondiale. »

Dans le même temps, Electronic Arts en a profité pour glisser 2 petites informations dans son communiqué. La première, c'est que la série FIFA a généré plus de 325 millions de ventes depuis sa sortie, bien aidée par un FIFA 21 qui attiré plus de joueurs que FIFA 20 à ce stade de l'année, battant le record déjà établi par son prédécesseur. L'autre annonce, c'est que la version Stadia de ce même FIFA 21 est officiellement datée au 17 mars 2021, marquant l'arrivée d'une licence incontournable sur la plateforme de cloud gaming. Si vous voulez faire grossir les chiffres de vente du mastodonte, il est disponible à partir de 34,99 € sur Amazon.fr.

