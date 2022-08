FIFA 23 : les nouveautés des Clubs Pro présentées par une bande-annonce, la progression sera partagée avec VOLTA Football

Electronic Arts poursuit son déballage rapide et complet du contenu de FIFA 23, après l'avoir officialisé tardivement le mois dernier. Nous en avons déjà appris beaucoup sur le Mode Carrière ou les améliorations graphiques, place maintenant à un regard approfondi sur les Clubs Pro.

Les développeurs nous apprennent ainsi que la progression saisonnière sera partagée avec VOLTA Football pour débloquer plus facilement des éléments de personnalisation pour les 2 expériences, que des atouts inédits seront ajoutés, tout comme des jeux techniques originaux qui peuvent rapporter de l'expérience et plus encore. Si la vidéo de présentation ne vous suffit pas, plus d'informations sur ces nouveautés ont été partagées en anglais sur le site officiel. Mais sur le fond, il ne semble pas y avoir énormément d'innovations en termes de contenu, surtout côté VOLTA Football...

La dernière révélation prévue est celle du nouveau mode FIFA Ultimate Team, qui aura lieu le 11 août. Après cela, un boulevard sera ouvert jusqu'à la sortie de FIFA 23 ce 30 septembre 2022 : vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 39,99 € sur Amazon.fr.