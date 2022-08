FIFA 23 : Personnalité du Joueur, Temps Forts Jouables et entraîneurs réels, le nouveau Mode Carrière dévoilé en vidéo

Electronic Arts nous a prévu une belle série de vidéos pour présenter les atouts de FIFA 23 dans les jours à venir. Après un regard complet sur le gameplay sur le terrain et la technologie HyperMotion 2, c'est au tour des améliorations du Mode Carrière de nous être vantées.

Notre Joueur Pro personnalisé aura désormais à un système de Personnalité de Joueur, ses actions sur et en dehors du terrain le définissant en suivant 3 principaux traits de caractère. Certains attributs pourront être débloqués uniquement si nous développons assez ces traits de caractère. Sinon, pour satisfaire les joueurs qui n'auraient ni envie de jouer les 90 minutes de chaque match ou de les passer de manière automatique sans pouvoir influer sur le résultat, il y aura maintenant la possibilité de lancer un match en Temps Forts Jouables, en ne jouant que certains passages clés, forcément souvent autour du but.

À part ça, les menus ont été revisités pour rendre toutes les possibilités de jeu plus rapides d'accès, des Moments Dynamiques viendront célébrer les instants importants de notre carrière avec des cinématiques, les transferts que nous réaliserons seront évalués pour nous indiquer si nous avons bien géré notre coup sur le long terme ou non, l'intelligence artificielle de l'IA a été optimisée et les entraîneurs réels apparaîtront désormais aussi dans ce pan de l'expérience, avec la possibilité de les incarner ou de les défier dans différents clubs.

Nous avons pour mémoire ensuite rendez-vous pour découvrir les Journées de Match le 5 août, les modes Club Pro et VOLTA le 8 août, et FIFA Ultimate Team le 11 août. La date de sortie de FIFA 23 est toujours fixée au 30 septembre, et vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 39,99 € sur Amazon.fr.

