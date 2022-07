FIFA 23 : toutes les nouveautés du gameplay et de l'HyperMotion 2 présentées dans une longue vidéo

Les grandes lignes des nouveautés de FIFA 23 ont été confirmées dès sa première bande-annonce, mais Electronic Arts prévoit de les détailler davantage en vidéos d'ici le lancement. Il commence cette semaine avec une présentation de plus de 11 minutes dédiée à son gameplay et la technologie HyperMotion 2.

Tirs, coups de pied arrêtés, animations, physique, tout ou presque a encore une fois été amélioré pour renforcer le réalisme et l'immersion.

PLUS DE FONCTIONNALITÉS

TIRS PUISSANTS

Grâce à la nouvelle mécanique de tirs basée sur la technique et la prise de risques, les frappes de balle sont encore plus puissantes et plus impressionnantes que jamais. Créez des espaces dans le dos des défenseurs et positionnez-vous idéalement avant de déclencher un tir puissant pour réaliser des actions encore plus spectaculaires.

COUPS DE PIED ARRÊTÉS RÉACTUALISÉS

Le nouveau système des coups de pied arrêtés vous donne encore plus de maîtrise sur les coups francs, les pénaltys et les corners. Vous pouvez ainsi choisir le point d’impact avec le ballon pour modifier la direction, la trajectoire et l’effet que vous lui donnez. De plus, une mise à jour de l’emplacement des caméras sur les corners reflète mieux l’intensité de cette phase de jeu.

PHYSIQUE SUR LE TERRAIN

Grâce à la mise à jour de la physique du jeu, FIFA 23 propose des interactions sur le terrain plus naturelles et plus réalistes.

AMÉLIORATION DE LA PHYSIQUE DES IMPACTS

Uniquement sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Stadia et PC

Grâce à cette amélioration, les membres des joueurs ont un effet plus naturel sur l’issue des actions lorsque les défenseurs contrent le ballon dans FIFA 23. Les déviations et les contres réalisés par les défenseurs ainsi que les bras, les jambes, les mains, et même les doigts des gardiens, auront désormais un comportement plus réaliste en fonction de l’impact du ballon. Ils pourront absorber la puissance des tirs et modifier la trajectoire du ballon afin de créer des déviations plus réalistes visuellement en fonction de la vitesse et de la puissance de chaque frappe.

INTERACTIONS AVEC LES FILETS

La nouvelle physique des filets réagit au mouvement des joueurs afin de créer des interactions plus naturelles lorsqu’ils courent, glissent ou tombent dans les buts.

PRISE DE CONSCIENCE DES JOUEURS

Le nouveau système de prévision des chocs renforce la prise de conscience des joueurs sur le terrain afin qu’ils se positionnent plus intelligemment pour éviter les tacles et les collisions.

ACTIONS VARIÉES

Grâce à des animations et à une mécanique inédites, FIFA 23 vous offre une plus grande variété dans le jeu pour le rendre encore plus réaliste.

TIRS

Découvrez différentes trajectoires de tirs, comme les tirs rasants, plongeants ou avec rebonds, ou encore les têtes plongeantes.

DÉFENSE

Les tacles glissés pour dégager le ballon, les tacles appuyés et même les tacles-talonnades vous offrent encore plus de variété dans le jeu défensif pour contrer les attaquants adverses.

PASSES

Avec de nouveaux types de passes, vous disposez d’une plus grande liberté pour alerter vos partenaires avec notamment les passes de l’extérieur du pied, les passes dans le dos fantasques, les passes de volée ou encore les nouvelles animations sur les dégagements.

SENS TACTIQUE DE L’IA

Grâce aux améliorations tactiques, les joueurs contrôlés par l’IA réagissent mieux tactiquement aux situations de jeu, notamment au score, au moment du match et aux joueurs disponibles sur le banc pour effectuer des changements dans le dispositif et dans leur style de jeu en plein match.

HYPERMOTION 2

CAPTURE 11-11 AVANCÉE

Les données mémorisées à l’occasion de rencontres de 90 minutes et lors de cinq nouvelles séances d'entraînement avec des équipes professionnelles, et notamment pour la première fois lors d’un match de football féminin, ont permis de créer des animations encore plus criantes de vérité que dans n’importe quel autre opus de la franchise EA SPORTS FIF…

APPRENTISSAGE ÉVOLUTIF

En se basant sur les 9,2 millions d’images cumulées lors des séances de captures de mouvements avancées, les progrès de l’algorithme de nouvelle génération et de l’apprentissage évolutif permettent de créer en temps réel de nouvelles animations naturelles et réalistes afin de créer encore plus d’interactions sur le terrain dans FIFA 23.

DÉPLACEMENTS COLLECTIFS RÉALISTES

Les données capturées lors des matchs masculins et féminins aboutissent à un total de plus de 6 000 animations gérées par HyperMotion afin que chaque mouvement et chaque geste soit plus réactif et réaliste que jamais dans FIFA 23.

DYNAMISER LE FOOTBALL FÉMININ

Les données capturées lors d’un match féminin à haute intensité et à 11 contre 11, combinées à la technologie d’apprentissage évolutif, dynamisent le football féminin dans FIFA 23 pour créer une animation réaliste inspirée des mouvements des joueuses dans la réalité.

FRAPPES DE BALLE EN SOUPLESSE

Les nouvelles animations possibles grâce à la technologie HyperMotion2 offrent des transitions plus naturelles entre le contrôle du ballon et les tirs. Alliant précision et fluidité, ces animations de haute qualité créent un mouvement continu entre les phases de contrôle, de rotation et de frappes vers le but.

CINÉTIQUE DES GARDIENS ET DES DUELS AÉRIENS

L’évolution de la technologie d’interaction permet de synchroniser les animations entre deux joueurs lorsque les gardiens s’élèvent dans les aires pour tenter de capter les centres face aux attaquants adverses. Il en résulte des actions plus nettes lorsque les gardiens récupèrent le ballon.