FIFA 23 : l'Équipe de l'Année et les nouvelles cartes TOTY officialisées, le PSG et la France bien représentés

Parmi les nombreuses séries de cartes FIFA Ultimate Team à collecter, les plus convoitées sont certainement celles de la série TOTY, Team of the Year. Chaque année, Electronic Arts demande à sa communauté d'élire les meilleurs joueurs de l'année civile, pour élire une Équipe de l'Année aux statistiques boostées.

Le XI Final de FIFA 23 vient d'être révélé et les votes des joueurs exprimés ces derniers jours ont clairement été influencés par la Coupe du Monde. Nous retrouvons en effet trois Français que sont Kylian Mbappé, Theo Hernández et Karim Benzema, blessé lors de la compétition, mais Ballon d'Or en titre. Son statut de meilleur joueur de l'année ne lui permet cependant pas d'avoir la meilleure note, car Lionel Messi le dépasse d'un point avec sa moyenne de 98. Nous retrouvons à leur côté Achraf Hakimi, milieu marocain du Paris Saint-Germain, Jude Bellingham, Kevin De Bruyne, Luka Modrić, Éder Militão, Virgil van Dijk et Thibaut Courtois. De quoi vous satisfaire ?

Chaque année, EA SPORTS célèbre le sport le plus populaire au monde en donnant aux fans la possibilité de voter pour leurs joueurs favoris, ceux qui se sont démarqués du reste. Une fois encore, des millions de fans ont voté pour le XI final. Ces votes ont vu Kylian Mbappé être sélectionné avec le plus haut pourcentage de votes pour les attaquants avec 23 %, Kevin De Bruyne avec le plus haut pourcentage de votes pour les milieux de terrain avec 21 %, Achraf Hakimi avec le plus haut pourcentage de votes avec 15 %, et Thibaut Courtois avec le plus haut pourcentage de vote pour les gardiens de but avec 56 %.

David Jackson, VP of Brand d'EA SPORTS FC, commente: « Le vote de la Team Of The Year d'EA SPORTS FIFA continue de croître d'année en année et est devenu une autorité respectée sur le meilleur des meilleurs du football mondial. L'Équipe de l'Année offre l'opportunité à des millions de jeunes fans de football de désigner les meilleurs joueurs du monde et nous sommes ravis de pouvoir apporter le XI retenu au sein de FIFA 23. »

LA TEAM OF THE YEAR FIFA 23

Attaquants

Karim Benzema (France) - Real Madrid

Kylian Mbappé (France) - Paris Saint-Germain

Lionel Messi (Argentine) - Paris Saint-Germain

Milieux de terrain

Jude Bellingham (Angleterre) - Borussia Dortmund

Kevin De Bruyne (Belgique) - Manchester City

Luka Modrić (Croatie) - Real Madrid

Défenseurs

Achraf Hakimi (Maroc) - Paris Saint-Germain

Éder Militão (Brésil) - Real Madrid

Theo Hernández (France) - AC Milan

Virgil van Dijk (Pays-Bas) - Liverpool

Gardien de but