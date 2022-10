Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 40) : FIFA 23 évidemment et Gran Turismo 7 en surprise

C'est une nouvelle semaine qui commence ce lundi et, comme à chaque fois, le S.E.L.L. est au rendez-vous pour partager son classement des jeux vidéo les plus vendus en version physique en France ces derniers jours. Bon, pas de grosse surprise sur le podium, encore une fois rempli de FIFA 23.

Le jeu de sport occupe carrément les quatre premières places du classement hebdomadaire, avec ses versions PlayStation 4, PS5, Nintendo Switch et Xbox One. Mais nous avons un revenant à la dernière place, un certain Gran Turismo 7, exclusivité PS5.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 3 au 8 octobre 2022 :