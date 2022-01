FIFA 22 : l'Équipe de l'Année et les nouvelles cartes TOTY officialisées, le PSG en force !

Chaque année c'est la même chose. Les amateurs de football virtuel sont invités à voter pour leur Équipe de l'Année, ou Team of the Year, afin que les 11 meilleurs joueurs aient droit à leurs cartes FUT spéciales dans le FIFA du moment. La communauté a été encouragée à faire de même pour FIFA 22 ces derniers jours, et les résultats viennent de tomber.

Il n'y a pas trop de surprise devant, avec le retour de Kylian Mbappé et Lionel Messi, des habitués de l'Équipe de l'Année, aux côtés du surpuissant Robert Lewandowski. N'Golo Kanté vient gonfler les rangs français au milieu, tandis qu'une défense totalement inédite a été nommée, devant le gardien du moment, Gianluigi Donnarumma. Ce sont d'ailleurs 5 joueurs du Paris Saint-Germain qui font partie du onze, preuve que l'équipe a encore la côte malgré son manque de titre européen, aux côtés de 3 de Manchester City, 2 de Chelsea et 1 du Bayern Munich.



Attaquants Kylian Mbappé (FRA) 4e sélection - Paris Saint Germain : En mars 2021, Kylian Mbappé est devenu le plus jeune joueur à atteindre les 100 buts en Ligue 1 (de tous les temps), et en décembre 2021 il est devenu le plus jeune à atteindre les 100 buts avec un seul club (Paris Saint-Germain).

Robert Lewandowski (POL) 2e sélection - Bayern Munich : Robert Lewandowski a marqué le plus de buts en championnat de tous les joueurs des cinq grandes ligues européennes en 2021 (43), établissant ainsi un nouveau record en Bundesliga.

Lionel Messi (ARG) 11e sélection - Paris Saint-Germain : Lionel Messi a été nommé meilleur joueur de la Copa America 2021, remportant le prix pour la deuxième fois, après l'édition 2015. Il n'est que le quatrième joueur à remporter le prix à deux reprises, et le deuxième Argentin après Manuel Seoane (1925 et 1927). Milieux de terrain Kevin De Bruyne (BEL) 4e sélection - Manchester City : Kevin De Bruyne a créé 3,7 occasions par 90 minutes en Premier League en 2021, le meilleur taux de tous les joueurs de la compétition (min. 500 minutes jouées).

Jorginho (ITA) 1re sélection - Chelsea : Jorginho a réalisé 25 interceptions avec l'Italie cet été, record jamais enregistré par un joueur en une seule édition du tournoi.

N'Golo Kanté (FRA) 3e sélection - Chelsea : N'Golo Kanté a réalisé en moyenne 1,8 interceptions toutes les 90 minutes toutes compétitions confondues pour Chelsea en 2021, la meilleure note de tous les joueurs avec au moins 2000 minutes jouées pour le club sur cette période. Défenseurs João Cancelo (POR) 1re sélection - Manchester City : João Cancelo a réalisé le plus de passes de tous les arrières latéraux des cinq grandes ligues européennes en 2021 (2403).

Rúben Dias (POR) 1re sélection - Manchester City : Rúben Dias a terminé du côté des vainqueurs en 32 matches de championnat en 2021 (sur 39 disputés), le plus haut score de tous les défenseurs des cinq grandes ligues européennes.

Marquinhos (BRA) 1re sélection - Paris Saint-Germain : Marquinhos a réussi 2901 passes sur 3131 tentatives toutes compétitions confondues pour le Paris Saint-Germain en 2021, plus que tout autre joueur du club.

Achraf Hakimi (MAR) 1re sélection - Paris Saint-Germain : Achraf Hakimi a réalisé 151 touches dans la surface adverse lors des matches de championnat en 2021 Gardien de but Gianluigi Donnarumma (ITA) 1re sélection - Paris Saint-Germain : Gianluigi Donnarumma a été nommé joueur du tournoi pour l'Italie l'été dernier lors de l'UEFA EURO 2020 – L'unique gardien à remporter cette récompense. David Jackson, VP of Brand d'EA SPORTS FIFA, commente : « L'Équipe de l'Année EA SPORTS FIFA est la voix authentique de millions de fans de football, qui scrutent les meilleurs joueurs du monde et votent pour ceux dont ils estiment qu'ils ont eu le plus grand impact dans ce sport magnifique en 2021. Année après année, nous sommes exaltés par l'engagement de notre communauté footballistique à travers le monde et nous sommes honorés à l'idée de présenter leur XI élu dans FIFA 22. »

Les heureux gagnants pourront être remportés pour le mode FIFA Ultimate Team sous la forme de cartes TOTY, en plusieurs vagues, en commençant par les attaquants dès ce 21 janvier 2022.

