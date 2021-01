FIFA 21 dévoile ses cartes TOTY, un Français dans l'Équipe de l'Année, un autre en mode Flashback

Le mode FIFA Ultimate Team est une véritable institution dans la saga, lui qui permet de s'affronter en ligne avec des footballeurs tirés aléatoirement dans des packs, à échanger contre de l'argent réel ou virtuel. Les cartes de sportifs les plus prisées sont celles de la série TOTY, la Team of the Year désignée par la communauté au début de l'année civile en fonction des résultats de l'année précédente.

Les heureux élus de FIFA 21 viennent d'être dévoilés, après que plus de 10 millions de joueurs aient voté pour leurs favoris. Et il y a du beau monde dans ce onze final, sans Ngolo Kante ni Lionel Messi présents en 2020. Le seul Français représenté en 2021 est l'inévitable Kylian Mbappé, paré de ses plus beaux cheveux bleus, bien encadré par 4 membres du Bayern Munich, vainqueur de la dernière Ligue des Champions.

Cristiano Ronaldo – Piemonte Calcio

Robert Lewandowski – Bayern Munich

Kylian Mbappé – Paris SG

Bruno Fernandes – Manchester United

Kevin De Bruyne – Manchester City

Joshua Kimmich – Bayern Munich

Alphonso Davies – Bayern Munich

Sergio Ramos – Real Madrid

Virgil Van Dijk – Liverpool

Trent Alexander-Arnold – Liverpool

Manuel Neuer – Bayern Munich

Un douzième homme pourra être élu par la communauté à partir de mardi, tandis que des cartes spéciales aux couleurs de Luis Suarez et même Franck Ribéry peuvent être obtenues via des défis. Kaiser Franck apparaît via la série DCE Flashback en mémoire de sa carte de l'Équipe de l'Année 2014, et pour honorer sa belle saison à la Fiorentina. La Team of the Year pourra être packée d'ici quelques jours dans FIFA 21, disponible à partir de 39,99 € sur Amazon.fr.



